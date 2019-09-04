Üniversite sınavına giren adayların yarısına yakını 100 soruda 16 net yapamadı

Alan Yeterlilik Testleri’nde (AYT) sayısal puan türünde ise her 10 adaydan 6’sı 180 puan barajını aşamadı.
TYT’de başvuran 2 milyon 515 bin 12 adaydan 2 milyon 390 bin 491’i sınava girdi. Adayların yüzde 59’u mezun, yüzde 41’i ise öğrenimine devam ederken sınava girenlerden oluştu.
FEN BİLİMLERİNDE 787 BİN KİŞİ TEK BİR DOĞRU BİLE YAPAMADI
Temel matematik testinde ise sıfır çeken sayısı 300 bini aştı. Bu kısımda sadece 671 aday bütün soruları doğru cevaplarken 307 bin 712 aday ise hiçbir soruya doğru cevap veremedi. Matematik testinde 40 sorunun tamamına bin 669 aday doğru yanıt verirken 132 bin 731 kişi ise hiçbir soruya doğru yanıt veremedi. Fen bilimleri bölümünde 237 kişi bütün soruları doğru işaretledi, 117 bin 656 kişi ise hiçbir soruya doğru cevap veremedi.
MATEMATİK VE FEN SORULARINDA ORTALAMA NET SAYISI 7
AYT'ye giren 1.880.800 adayın yüzde 18’inin (329.626 aday) Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinde, yüzde 27’sinin (514.880 aday) Sosyal Bilimler-2 testinde, yüzde 10’unun (183.336 aday) Matematik testinde ve yüzde 30’unun (556.184 aday) Fen Bilimleri testinde hiçbir soruyu cevaplamadığı belirlendi.
Türk dili ve edebiyatı – sosyal bilimler – 1 testinde 71 aday bütün soruları doğru cevaplarken, sosyal bilimler-2 testinde ise 40 sorunun tamamını 27 aday doğru cevaplarken 10 bin 235 kişi ise sıfır çekti.
DOĞRU YANIT ORTALAMASI EN YÜKSEK RUSÇA, EN DÜŞÜK ARAPÇA
2.073 adayın katıldığı Almanca testinde doğru cevap ortalaması 36.26; 4.222 adayın katıldığı Arapça testinde ise doğru cevap ortalaması 21.78 oldu. Soruların tamamını doğru cevaplayan bir adayın çıkmadığı Fransızca testinde ise doğru cevap ortalaması 35.71 oldu.
KADINLAR DAHA BAŞARILI
AYT’de sayısal puan türünde hem kadın hem de erkek adaylar 150-179 puan aralığında yoğunluk kazandı. Eşit ağırlıkta erkeklerin yüzde 44.82’si, kadınlarınsa yüzde 40.55’i barajı aşamadı. Sözelde ise bu oran erkeklerde yüzde 25.23; kadınlardaysa yüzde 23.86 şeklinde belirlendi.
ADAYLARIN PUAN ORTALAMASI
AYT oturumunda 180 puandan daha düşük puan alan adayların oranı, sayısal bölüm sınavında yüzde 60.66; sözel bölüm sınavında yüzde 24.52 şeklinde tespit edildi.
Genel olarak 2018 ve 2019’da mezun olan adaylar, daha önce mezun olanlara göre yüksek yerleştirme puan ortalamaları elde etti.
180 puan 16 nete takabül ediyor.
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