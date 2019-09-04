Kayıt
15:28 04 Eylül 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Sınav- Öğrenci

    Üniversite sınavına giren adayların yarısına yakını 100 soruda 16 net yapamadı

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    110

    AYT sınavına giren adayların yüzde 46.28'i 4 yıllık fakülte tercih etmek için gerekli olan 180 barajının altında kaldı. Sayısal puan türünde ise her 10 adaydan 6’sı 180 puan barajını aşamadı.

    © AA /
    Üniversite sınavına 2.5 milyon aday girecek
    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), ‘2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Değerlendirme Raporu’nu yayımladı. Buna göre, Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) adayların yüzde 74.16’sı 150’nin üzerinde puan alırken, en az 180 barajını geçenlerin oranı yüzde 53.72 oldu. Adayların yüzde 46.28'i 4 yıllık fakülte tercih etmek için gerekli olan 180 barajının (16 net) altında kaldı.

    Alan Yeterlilik Testleri’nde (AYT) sayısal puan türünde ise her 10 adaydan 6’sı 180 puan barajını aşamadı.

    TYT’de başvuran 2 milyon 515 bin 12 adaydan 2 milyon 390 bin 491’i sınava girdi. Adayların yüzde 59’u mezun, yüzde 41’i ise öğrenimine devam ederken sınava girenlerden oluştu.

    FEN BİLİMLERİNDE 787 BİN KİŞİ TEK BİR DOĞRU BİLE YAPAMADI

    Okul - öğrenci
    © AA / Hüseyin Demirci
    PISA direktöründen Türkiye değerlendirmesi: Yoksul çocuğun şansı kısıtlı, sınav baskısı çok, iyi okul sayısı az
    Türkçedeki 40 sorunun tamamını doğru yanıtlayan aday sayısı 88’de kalırken 4 bin 558 kişi hiçbir soruyu doğru cevaplayamadı. Sosyal bilimler testinde bin 405 kişi bütün soruları doğru cevaplarken 64 bin 339 aday ise sıfır çekti. 

    Temel matematik testinde ise sıfır çeken sayısı 300 bini aştı. Bu kısımda sadece 671 aday bütün soruları doğru cevaplarken 307 bin 712 aday ise hiçbir soruya doğru cevap veremedi. Matematik testinde 40 sorunun tamamına bin 669 aday doğru yanıt verirken 132 bin 731 kişi ise hiçbir soruya doğru yanıt veremedi. Fen bilimleri bölümünde 237 kişi bütün soruları doğru işaretledi, 117 bin 656 kişi ise hiçbir soruya doğru cevap veremedi.

    MATEMATİK VE FEN SORULARINDA ORTALAMA NET SAYISI 7

    LGS
    © AA /
    LGS açıklandı: Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu'na göre matematik ve fen bilimlerindeki başarı arttı
    Öğrencilerin lisede okudukları branşlar üzerinden girdikleri Alan Yeterlilik Testi'nde de fen ve matematikteki net sayısının düşüklüğü dikkat çekti. Öğrenciler Türk edebiyatı ve sosyal bilimler testlerinde 40 soruda ortalama 14 net yaparken, matematik ve fen testlerinde ortalama net sayısı 7'de kaldı. Bu sonuçlarla en ayırt edici test matematik testi oldu.

    AYT'ye giren 1.880.800 adayın yüzde 18’inin (329.626 aday) Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinde, yüzde 27’sinin (514.880 aday) Sosyal Bilimler-2 testinde, yüzde 10’unun (183.336 aday) Matematik testinde ve yüzde 30’unun (556.184 aday) Fen Bilimleri testinde hiçbir soruyu cevaplamadığı belirlendi.

    Türk dili ve edebiyatı – sosyal bilimler – 1 testinde 71 aday bütün soruları doğru cevaplarken, sosyal bilimler-2 testinde ise 40 sorunun tamamını 27 aday doğru cevaplarken 10 bin 235 kişi ise sıfır çekti.

    DOĞRU YANIT ORTALAMASI EN YÜKSEK RUSÇA, EN DÜŞÜK ARAPÇA

    Okul, üniversite, öğrenci
    © AA /
    Üniversite mezunu işsizler: 'İş ararken deneyim istiyorlar, deneyim vermiyorlar'
    Yabancı dil sınavında ise en yüksek netin yapıldığı sınav Rusça testi oldu. Sınava katılan 428 adayın doğru cevap ortalaması 40.17 olarak belirlendi.  106.368 ile en fazla adayın katıldığı İngilizce testinde ortalama doğru cevap sayısı 37.06 oldu.

    2.073 adayın katıldığı Almanca testinde doğru cevap ortalaması 36.26; 4.222 adayın katıldığı Arapça testinde ise doğru cevap ortalaması 21.78 oldu. Soruların tamamını doğru cevaplayan bir adayın çıkmadığı Fransızca testinde ise doğru cevap ortalaması 35.71 oldu. 

    KADINLAR DAHA BAŞARILI

    Türk gençler - öğrenci - sınav
    © AFP 2019 / YASIN AKGUL
    Cumhurbaşkanlığından üniversite adayları için tercih rehberi: En düşük maaş 2 bin 435 TL
    2019 TYT puan türünde erkek ve kadın adaylar 100-179 ile 200-249 puan aralıklarında toplandı. TYT’de erkek adayların yüzde 28.76’sı, kadınlarınsa yüzde 22.79’u 150 puanının altında kaldı.

    AYT’de sayısal puan türünde hem kadın hem de erkek adaylar 150-179 puan aralığında yoğunluk kazandı. Eşit ağırlıkta erkeklerin yüzde 44.82’si, kadınlarınsa yüzde 40.55’i barajı aşamadı. Sözelde ise bu oran erkeklerde yüzde 25.23; kadınlardaysa yüzde 23.86 şeklinde belirlendi.

    ADAYLARIN PUAN ORTALAMASI

    Resmi Gazete
    © AA /
    9 üniversite bünyesinde yeni fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu
    TYT’de adayların yüzde 74.16’sı 150 puan barajını, yüzde 53.72’si ise 180 puan barajını geride bıraktı.

    AYT oturumunda 180 puandan daha düşük puan alan adayların oranı, sayısal bölüm sınavında yüzde 60.66; sözel bölüm sınavında yüzde 24.52 şeklinde tespit edildi.

    Genel olarak 2018 ve 2019’da mezun olan adaylar, daha önce mezun olanlara göre yüksek yerleştirme puan ortalamaları elde etti.

    180 puan 16 nete takabül ediyor. 

    Etiketler:
    ÖSYM, Sınav, Üniversite, AYT
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    İspanyol model Jessica Goicoechea, J`accuse filminin prömiyerinde.
    76. Venedik Film Festivali’ne damga vuran kıyafetler
    Karikatür
    İran Teknoloji Bakanı'ndan Trump'a: Thanos'u taklit etmeyi bırak
    İnfografik
    Rakamlarla Türkiye'deki Suriyeli gerçeği
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet