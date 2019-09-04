Üniversite sınavına giren adayların yarısına yakını 100 soruda 16 net yapamadı

AYT sınavına giren adayların yüzde 46.28'i 4 yıllık fakülte tercih etmek için gerekli olan 180 barajının altında kaldı. Sayısal puan türünde ise her 10 adaydan 6’sı 180 puan barajını aşamadı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), ‘2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Değerlendirme Raporu’nu yayımladı. Buna göre, Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) adayların yüzde 74.16’sı 150’nin üzerinde puan alırken, en az 180 barajını geçenlerin oranı yüzde 53.72 oldu. Adayların yüzde 46.28'i 4 yıllık fakülte tercih etmek için gerekli olan 180 barajının (16 net) altında kaldı.

Alan Yeterlilik Testleri’nde (AYT) sayısal puan türünde ise her 10 adaydan 6’sı 180 puan barajını aşamadı.

TYT’de başvuran 2 milyon 515 bin 12 adaydan 2 milyon 390 bin 491’i sınava girdi. Adayların yüzde 59’u mezun, yüzde 41’i ise öğrenimine devam ederken sınava girenlerden oluştu.

FEN BİLİMLERİNDE 787 BİN KİŞİ TEK BİR DOĞRU BİLE YAPAMADI

Türkçedeki 40 sorunun tamamını doğru yanıtlayan aday sayısı 88’de kalırken 4 bin 558 kişi hiçbir soruyu doğru cevaplayamadı. Sosyal bilimler testinde bin 405 kişi bütün soruları doğru cevaplarken 64 bin 339 aday ise sıfır çekti.

Temel matematik testinde ise sıfır çeken sayısı 300 bini aştı. Bu kısımda sadece 671 aday bütün soruları doğru cevaplarken 307 bin 712 aday ise hiçbir soruya doğru cevap veremedi. Matematik testinde 40 sorunun tamamına bin 669 aday doğru yanıt verirken 132 bin 731 kişi ise hiçbir soruya doğru yanıt veremedi. Fen bilimleri bölümünde 237 kişi bütün soruları doğru işaretledi, 117 bin 656 kişi ise hiçbir soruya doğru cevap veremedi.

MATEMATİK VE FEN SORULARINDA ORTALAMA NET SAYISI 7

Öğrencilerin lisede okudukları branşlar üzerinden girdikleri Alan Yeterlilik Testi'nde de fen ve matematikteki net sayısının düşüklüğü dikkat çekti. Öğrenciler Türk edebiyatı ve sosyal bilimler testlerinde 40 soruda ortalama 14 net yaparken, matematik ve fen testlerinde ortalama net sayısı 7'de kaldı. Bu sonuçlarla en ayırt edici test matematik testi oldu.

AYT'ye giren 1.880.800 adayın yüzde 18’inin (329.626 aday) Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinde, yüzde 27’sinin (514.880 aday) Sosyal Bilimler-2 testinde, yüzde 10’unun (183.336 aday) Matematik testinde ve yüzde 30’unun (556.184 aday) Fen Bilimleri testinde hiçbir soruyu cevaplamadığı belirlendi.

Türk dili ve edebiyatı – sosyal bilimler – 1 testinde 71 aday bütün soruları doğru cevaplarken, sosyal bilimler-2 testinde ise 40 sorunun tamamını 27 aday doğru cevaplarken 10 bin 235 kişi ise sıfır çekti.

DOĞRU YANIT ORTALAMASI EN YÜKSEK RUSÇA, EN DÜŞÜK ARAPÇA

Yabancı dil sınavında ise en yüksek netin yapıldığı sınav Rusça testi oldu. Sınava katılan 428 adayın doğru cevap ortalaması 40.17 olarak belirlendi. 106.368 ile en fazla adayın katıldığı İngilizce testinde ortalama doğru cevap sayısı 37.06 oldu.

2.073 adayın katıldığı Almanca testinde doğru cevap ortalaması 36.26; 4.222 adayın katıldığı Arapça testinde ise doğru cevap ortalaması 21.78 oldu. Soruların tamamını doğru cevaplayan bir adayın çıkmadığı Fransızca testinde ise doğru cevap ortalaması 35.71 oldu.

KADINLAR DAHA BAŞARILI

2019 TYT puan türünde erkek ve kadın adaylar 100-179 ile 200-249 puan aralıklarında toplandı. TYT’de erkek adayların yüzde 28.76’sı, kadınlarınsa yüzde 22.79’u 150 puanının altında kaldı.

AYT’de sayısal puan türünde hem kadın hem de erkek adaylar 150-179 puan aralığında yoğunluk kazandı. Eşit ağırlıkta erkeklerin yüzde 44.82’si, kadınlarınsa yüzde 40.55’i barajı aşamadı. Sözelde ise bu oran erkeklerde yüzde 25.23; kadınlardaysa yüzde 23.86 şeklinde belirlendi.

ADAYLARIN PUAN ORTALAMASI

TYT’de adayların yüzde 74.16’sı 150 puan barajını, yüzde 53.72’si ise 180 puan barajını geride bıraktı.

AYT oturumunda 180 puandan daha düşük puan alan adayların oranı, sayısal bölüm sınavında yüzde 60.66; sözel bölüm sınavında yüzde 24.52 şeklinde tespit edildi.

Genel olarak 2018 ve 2019’da mezun olan adaylar, daha önce mezun olanlara göre yüksek yerleştirme puan ortalamaları elde etti.

180 puan 16 nete takabül ediyor.