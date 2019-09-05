Altaylı: Ali Babacan yeni partiyi 15 Eylül'de duyuracak, Abdullah Gül yer almayacak

Altaylı, kamuoyunun tanıdığı, güvendiği birkaç gazeteciden soruların önceden alınması, saygın 4 gazetecinin katılacağı bir programda soruların yanıtlanması ya da manifesto kaleme alınması gibi yöntemlerin tartışıldığını belirtti.
Altaylı ayrıca, Beşir Atalay'ın yeni çalışmalarına katılmadığını belirtirken; 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ise sahnede, kamuoyu önüne çıkacak ekipte yer almayacağını söyledi ve "Fikren, zihnen, ruhen var ama fotoğrafta yok. En azından şimdilik yok" ifadelerini kullandı.
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu da eleştiren Altaylı, partisinin kendisine 'onurlu bir veda fırsatı verdiğini', ancak Davutoğlu'nun bunu kullanmadığını söyledi.
Altaylı, AK Parti'nin Davutoğlu için ihraç sürecini başlatması konusunda 'geç bile kaldıklarını' söyledi ve Davutoğlu'na yönelik olarak "Baba, vaktinde istifa edecektin sen de" dedi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)