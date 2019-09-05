CHP'li Özel'den Volkswagen'e 'Manisa' mektubu

Özel, Volkswagen Yönetim Kurulu Başkanı Herbert Diess'e gönderdiği mektubunda, "CHP Grup Başkanvekili olarak, Volkswagen'in Türkiye'ye yeni yatırım yapma kararını büyük bir memnuniyetle karşıladım. Manisa Milletvekili sıfatımla, yatırımın yeri olarak Manisamız'ı tercih etmenizi beklediğimi ifade etmek isterim. Manisa ve Türkiye'de en büyük sorunlardan biri artan işsizlik oranlarıdır. Bu nedenle, sizler gibi yatırımcıların, bu oranları düşürecek kararlarını önemsiyoruz. Bir sosyal demokrat parlamenter olarak, kararınızın Türkiye'deki işsizlik oranlarının düşürülmesine büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Kararınızı destekliyor, fabrikanın kurulacağı yer olarak Manisa'yı tercih etmenizi bekliyoruz. Bu kararınız, Manisamız'a büyük ve çok olumlu bir etki yapacaktır" dedi.
Özel, Volkswagen'da örgütlü IG Metall Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı Jörg Hoffman'a gönderdiği mektubunda ise, Volkswagen'in Türkiye'ye yapmayı planladığı yatırımdan memnuniyet duyduğunun altını çizerek, "Bu yatırım kararı gerçekleştiğinde, sosyal demokrat bir partinin temsilcisi olarak, birincil önceliğimiz işçilerimizin sendikalaşma süreci olacaktır. Avrupa'nın en büyük sendikasının temsilcisi olarak, sendikanızın Volkswagen fabrikalarındaki deneyimlerinin buradaki sürece de yol göstereceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.
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