Yavaş'tan EPDK'ya Başkentgaz başvurusu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediye binasında düzenlediği basın toplantısında, Başkentgaz AŞ'nin hukuki statüsü, Ankaralılardan sayaç bedeli adı altında alınan ücretlerin ve zam gelmeden önce gaz dolumu yapmış abonelere zam geldikten sonra tekrar zam yapılmasına ilişkin gelen şikayetler üzerine Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) başvurduklarını, çıkacak sonuca göre ilgili mahkemelere de başvuracaklarını söyledi.
"Başkentgaz AŞ yönetiminde belediyenin temsilcisinin bulunması için gereken yasal süreç başlatılmış, konuya ilişkin başvuru EPDK'ye bugün itibarıyla gönderilmiştir. Belediyeye Türk Ticaret Kanunu ile verilen yönetim ve denetim kurullarında temsil hakkını düzenleyen hüküm de kaldırılmıştır. Bu sadece ve sadece Ankara Büyükşehir Belediyesi için uygulanmıştır. Türkiye'nin hiçbir yerinde bu hüküm uygulanmamakta ve hepsinde belediye temsilcisi halen doğalgaz dağıtım şirketlerinde yer almaktadır. Başkentgaz, dağıtım hizmetlerini EPDK denetiminde kamu imtiyaz sözleşmeleri kapsamında yerine getirmektedir. Bu yüzden abone olma ve sözleşme koşullarından doğan uyuşmazlıkların idari yargı alanına girdiği için diğer şirketlerden farklılık göstermektedir."
Dağıtıcı firma ile özel bir husumetleri olmadığına dikkati çeken Yavaş, şunları söyledi:
Öte yandan Yavaş, ihtiyaç sahiplerine kömür yardımı yerine doğalgaz yardımına dönüştürmek için dağıtım şirketiyle iş birliği yapmak istediklerini kaydetti.
Toplantıya, Tüketici Dernekleri Federasyonu ve Tüketici Hakları Derneği temsilcileri de katıldı.
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