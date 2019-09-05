Bakan Dönmez: Akkuyu Nükleer Santrali'nde 2. ünitenin inşaat lisansı bugünlerde verilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Bloomberg HT'deki Enerji Gündemi programında değerlendirmelerde bulundu. Irak - Türkiye petrol boru hattı için temaslarını değerlendiren Dönmez enerjinin her alanında Irak'ta ciddi bir potansiyel olduğunu ve bu kapsamda ilişkilerin artırılabileceğini söyledi.
Büyümede yavaşlamanın enerji ithalat politikasına yansımalarına dair soruya Dönmez şu yanıtı verdi:
"Elektrik ithalatımız ciddi oranda azaldı, hatta elektrik ihracatımız ithalatımızdan daha fazla. Irak bizden elektrik alabileceğini ifade etti. Transfer kapasitesini Irak başta olmak üzere artıracağız."
'YERLİ KAYNAKLARI AZAMİ ÖLÇÜDE KULLANACAĞIZ'
Geçen sene elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynakların payının yaklaşık yüzde 50 olduğunu, bu yıl ilk 7 ayda bu oranın % 65'lere çıktığını belirten Dönmez "eğer yerli ve yenilenebilir kaynaklardan üretmeseydik yaklaşık 1.5 milyar dolar daha ithalat yapacaktık. Önümüzdeki dönemde de yerli kaynakları azami ölçüde kullanmayı hedefliyoruz, yerli kömür santrallerini de teşvik ediyoruz" dedi.
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'NÜKLEER SANTRAL PROJESİ PLANA UYGUN İLERLİYOR'
Akkuyu Nükleer Santrali'ne dair bilgi veren Dönmez, projenin iş planına uygun ilerlediğini, bugünlerde 2. ünitenin inşaat lisansının da verileceğini söyledi. Dönmez "İnşallah ilk üniteyi 2023 yılında işletmeye almayı planlıyoruz" yorumunu yaptı.
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'İNSAN KAYNAĞI KALİTESİNİ ARTIRMAMIZ LAZIM'
Dönmez insan kaynağı kalitesini artırmak gerektiğini, bakanlıkta çalışan personelin yurt dışında uzmanlaşmasını arzu ettiklerini belirterek "Biz hedef olarak 323 sayısını belirledik. Gerek nükleer alanda gerek verimlilik gibi alanlarda mecburi hizmet karşılığı master'a göndereceğiz. Ülkeler sonradan belli olacak" açıklamasını yaptı.
Dar gelirli ailelere elektrik desteğini artırdıklarını belirten Dönmez, verilen miktarın 275 milyon TL'ye ulaştığını bildirdi. Dönmez bu destekleri gelecek yıllarda da sürdüreceklerini sözlerine ekledi.
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