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15:28 05 Eylül 2019
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    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

    Bakan Dönmez: Akkuyu Nükleer Santrali'nde 2. ünitenin inşaat lisansı bugünlerde verilecek

    © AA / Yasin Aras
    Türkiye
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    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Santrali'ne dair bilgi verdi ve projenin iş planına uygun ilerlediğini, bugünlerde 2. ünitenin inşaat lisansının da verileceğini söyledi.

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Bloomberg HT'deki Enerji Gündemi programında değerlendirmelerde bulundu. Irak - Türkiye petrol boru hattı için temaslarını değerlendiren Dönmez enerjinin her alanında Irak'ta ciddi bir potansiyel olduğunu ve bu kapsamda ilişkilerin artırılabileceğini söyledi.

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    © REUTERS / Khalid Al Mousily
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    Dönmez, "Irak - Türkiye petrol boru hattı var, boru hattının kapasitesinin artırılması dahil olmak üzere bazı hususları kendileriyle istişare ettik. Onun dışında elektrik konusu var. Irak son dönemde DAEŞ başta olmak üzere çeşitli terör örgütleriyle sıcak çatışmalar yaşadı, şimdi hızla toparlanıyorlar. Tahrip olan altyapının yeniden onarılması gerekiyor, elektrik alt ciddi eksikleri var. Yakın dönemde Türkiye'deki iş adamları oradaki iş fırsatlarını kovalamak suretiyle yeni projeleri artırma imkanı olacak" şeklinde konuştu.

    Büyümede yavaşlamanın enerji ithalat politikasına yansımalarına dair soruya Dönmez şu yanıtı verdi:

    "Elektrik ithalatımız ciddi oranda azaldı, hatta elektrik ihracatımız ithalatımızdan daha fazla. Irak bizden elektrik alabileceğini ifade etti. Transfer kapasitesini Irak başta olmak üzere artıracağız."

    'YERLİ KAYNAKLARI AZAMİ ÖLÇÜDE KULLANACAĞIZ'

    Geçen sene elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynakların payının yaklaşık yüzde 50 olduğunu, bu yıl ilk 7 ayda bu oranın % 65'lere çıktığını belirten Dönmez "eğer yerli ve yenilenebilir kaynaklardan üretmeseydik yaklaşık 1.5 milyar dolar daha ithalat yapacaktık. Önümüzdeki dönemde de yerli kaynakları azami ölçüde kullanmayı hedefliyoruz, yerli kömür santrallerini de teşvik ediyoruz" dedi.

    DOĞU AKDENİZ MESELESİ

    Kuzey Kıbrıs Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay
    © Sputnik / Yurdagül Şimşek
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    Dönmez, Doğu Akdeniz'deki son gelişmelere dair "Adada Türk halkının hak ve menfaatlerinin yok sayılmasına göz yummayacağımızı defalarca açıkladık. Doğu Akdeniz'deki petrol doğalgaz aramasında sadece biz yokuz. Güney'de Mısır, İsrail, Kıbrıs Rum Yönetimi var..Kıta sahanlığımızda uluslararası hukuk kaynaklı arama ve üretim faaliyetlerine devam edeceğimizi yenilemek istiyorum. Geçen Temmuz'da Kuzey Kıbrıs'ın Güney Kıbrıs yönetimine 'gelin adanın kaynaklarını ortak paylaşımı esasıyla kullanılmasına dair teklifi oldu ama maalesef ki Rum yönetimi olumlu teklif vermedi. Biz de bu teklifi destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

    'NÜKLEER SANTRAL PROJESİ PLANA UYGUN İLERLİYOR'

    Akkuyu Nükleer Santrali'ne dair bilgi veren Dönmez, projenin iş planına uygun ilerlediğini, bugünlerde 2. ünitenin inşaat lisansının da verileceğini söyledi. Dönmez  "İnşallah ilk üniteyi 2023 yılında işletmeye almayı planlıyoruz" yorumunu yaptı.

    'SİNOP NÜKLEER SANTRAL PROJESİ FİZİBİLİTELER TATMİN ETMEDİĞİ İÇİN DURDURULDU'

    Nükleer santral
    © Sputnik / Konstantin Chalabov
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    Sinop nükleer santral projesinin takvim ve maliyetin kabul edilebilir olmadığı için durdurulduğunu belirten Dönmez  "Yatırımcı Japon şirketlerinin içinde bulunduğu konsorsiyum fizibilitelerini sundular, yapılan incelemelerde gerek takvim, gerek maliyet açısından kabul edilebilir olmaktan uzak olduğu görüldü. Gelinen noktada bizi tatmin etmediği için proje durdurulmuş oldu" ifadesini kullandı.

    'İNSAN KAYNAĞI KALİTESİNİ ARTIRMAMIZ LAZIM'

    Dönmez insan kaynağı kalitesini artırmak gerektiğini, bakanlıkta çalışan personelin yurt dışında uzmanlaşmasını arzu ettiklerini belirterek "Biz hedef olarak 323 sayısını belirledik. Gerek nükleer alanda gerek verimlilik gibi alanlarda mecburi hizmet karşılığı master'a göndereceğiz. Ülkeler sonradan belli olacak" açıklamasını yaptı.

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    'DAR GELİRLİ AİLELERE YARDIMI ARTIRDIK'

    Dar gelirli ailelere elektrik desteğini artırdıklarını belirten Dönmez, verilen miktarın 275 milyon TL'ye ulaştığını bildirdi. Dönmez bu destekleri gelecek yıllarda da sürdüreceklerini sözlerine ekledi. 

    Etiketler:
    inşaat, Lisans, Akkuyu Nükleer Santrali, Santral, nükleer, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Fatih Dönmez
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