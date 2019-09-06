İBB Sözcüsü Ongun'dan 'araç ihalesi' açıklaması: Tespit edildiği an iptal edildi

Ongun açıklamasında "Bazı medya kuruluşlarına yapılan açıklamalarda dile getirilen 4 Ağustos 2019 tarihli araç ihalesi, İBB yönetimimiz tarafından tespit edildiği an iptal edilmiş olup, herhangi bir alım yapılmamıştır. Doğal olarak iddiaya konu tüm beyanlar geçersizdir." ifadelerini kullandı.
Bazı medya kuruluşlarına yapılan açıklamalarda dile getirilen 4 Ağustos 2019 tarihli araç ihalesi, İBB yönetimimiz tarafından tespit edildiği an iptal edilmiş olup, herhangi bir alım yapılmamıştır. Doğal olarak iddiaya konu tüm beyanlar geçersizdir.— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) September 5, 2019
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