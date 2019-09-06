Mimar Sinan'ın 451 yıllık eseri 'Pir Mehmed Çeşmesi' çöpe atılmış

Restorasyon faciasına kurban giden Mimar Sinan'ın 451 yıllık eseri Pir Mehmed Çeşmesi'nde yaşanan ihmaller zincirine bir yenisi daha eklendi. İBB'den yapılan açıklamada, "Sökülen özgün yapı taşlarının çeşme mahallinde yer almadığı görülmüştür" denildi. Mahalle sakinleri tarihi taşların moloz halinde çöpe atıldığını söyledi.

Galata bölgesinin ilk çeşmelerinden biri olan Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait Beyoğlu Yanıkkapı Sokak'taki ve Mimar Sinan tarafından yaptırılan 451 yıllık tarihi Pir Mehmed Çeşmesi'nde yaşanan restorasyon faciası sonrası kurumlar harekete geçti.

Hürriyet gazetesinden Fırat Alkaç'ın haberine göre, restorasyon çalışması durdurularak sorumlular hakkında soruşturma başlatıldı. Çeşmenin etrafı ise demir levhalarla kapatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) açıklamasında, yapılan incelemeye göre çeşmenin bir bölümünün yıkıldığı, bu kısmın sac levha ve metal paravanla kapatıldığı belirtildi. Ayrıca, duvarı oluşturan taşların numaralandırıldıktan sonra sökülüp aynı malzeme ile aslına uygun olacak şekilde yapılmasına ilişkin karara rağmen buna uyulmadığı, sökülen özgün yapı taşlarının çeşme mahallinde yer almadığı belirtildi. .

‘TAŞLARIN MOLOZ HALİNDE ÇÖPE ATILDI’

Restorasyon faciası sonrası balyoz ve levyelerle kırılan Pir Mehmed Çeşmesi'ndeki tarihi duvar taşlarının moloz olarak götürüldüğü ve çöpe döküldüğü iddia edildi.

Çeşmenin bulunduğu sokakta esnaf olan Mehmet Turgut, "İşçiler çeşmeyi kırmaya başladıklarında molozlar bir kenara topladılar. Sonra çuvala koyup götürdüler. Biz o zaman şüphelendik. Sorduğumuzda tarihi taşları boş bir alana dökeceklerini söylediler. Tarihi taşlar çöpe atılmış” dedi.

Bir diğer esnaf ise “Taşlar çeşmenin etrafında duruyordu. Çalışanlar taşları alıp götürmeleri konusunda çöp toplayıcılarından rica ediyordu. Taşların çuvallara koyulduğunu gördüm" dedi.

İBB'nin açıklamasında onaylı projeye uygun olmayan, kusurlu çalışmanın durdurulduğu, söz konusu uygulama ile ilgili adli ve idari işlemler başlatıldığı da vurgulandı.