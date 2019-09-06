Kamufle, 'Susamam'ın nasıl ortaya çıktığını anlattı: Şanışer aradı, voltran oluşturduk

Kamuoyunda 'Kamufle' olarak bilinen Basri Fırat Bayraktar, sosyal medyada gündeme oturan ve yayınlandıktan hemen sonra YouTube trend listesine giren 'Susamam' adlı şarkının nasıl ortaya çıktığını BBC Türkçe'ye anlattı

Bayraktar, şunları söyledi:

"Şanışer aradı. 20 tane toplumsal konuyu 20 farklı MC (şarkıcı) yapsa nasıl olur dedi, valla süper olur dedim. Voltran oluşturduk."

Kamufle'nin verdiği bilgiye göre, çalışmalar iki ay önce başladı ve konular başlangıçta belirlendi. Bunun üzerine şarkıcılar, işleyecekleri toplumsal konuyla ilgili sözleri yazdı, klipler çekildi. Daha sonra hazırlanan şarkılar ve klipler, Şanışer tarafından bir araya getirildi.

Esas amaçlarının yaşanan sorunları dile getirerek farkındalık yaratmak olduğunu belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bu konularda aslında gündelik hayatımızda farkında olup çıkmaza giren bir diyalog içinde oluyoruz. Farkındalık yaratmak (istedik). Birçok konuya değinip, böyle şeyler var, böyle şeyler oluyor, böyle şeyler olmaya devam ediyor demek. Bir düşünsün insanlar neden devam ediyor, senin yüzünden olabilir mi ya da benim yüzümden olabilir mi? Bunu düşündürtmek. Birazcık ışık yakmak oldu."

'BİRÇOK RAPÇİNİN BİR ARAYA GELEREK BUNU BİR İSYANA DÖNÜŞTÜRMESİ OLDUKÇA ÖNEMLİ'

Klipte yer alan bir diğer sanatçı Onur Dursun (Ozbi) da dünyada ve Türkiye'deki rap müzikte protest tavrın öne geçtiğini belirtti. Evrensel'e konuşan Dursun, şu görüşü dile getirdi:

"Yıllardır bu konuları ara ara şarkılarımızda işleyen insanlarız. Birçok rapçinin bir araya gelerek bunu bir isyana dönüştürmesi oldukça önemli. Önemli meselelerin gençlerin gözünde daha görünür hale gelmesi beni mutlu ediyor. Böyle bir projeyi gerçekleştirdikleri için Şanışer ekibine de teşekkür etmek gerekiyor. Buna inatla sarılıp bıkmadan usanmadan bu işin arkasında durdukları için."