Sevgilisini döverek öldüren sanığa 'iyi hal' indirimi

NTV'nin haberine göre 33 yaşındaki Altay Aksoy, ayrılmak isteyen Kazakistan uyruklu kız arkadaşını darp etti. Olaya güvenlik görevlileri müdahale etti. Ağır yaralanan kadin kurtarılamadı.

Davanın son duruşmasında karar çıktı. Tutuklu sanık, akıl sağlığının yerine olup olmadığı yönünde Adlı Tıp’tan rapor alınmasını istedi. Mahkeme, talebi reddetti.

Pişman olduğunu söyleyen Altay Aksoy, önce ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Ardından ceza iyi hal indirimiyle 25 yıla düşürüldü.