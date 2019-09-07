Galatasaray Lisesi'ne Fenerbahçeli müdür atanmasına tepki: Camiamızı derinden yaraladı

Galatasaray Lisesi’ne müdür olarak Fenerbahçe taraftarı Prof. Dr. Vahdettin Engin’in atanması Galatasaray Kulübü’nün tepkisine neden oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Galatasaray, Engin’in görevden alınmasını istedi.

Galatasaray Spor Kulübü’nün temellerinin atıldığı Galatasaray Lisesi’ne müdür olarak Fenerbahçeli olmasıyla tanınan Prof. Dr. Vahdettin Engin atandı. Engin, aynı zamanda Galatasaray Spor Kulübü doğal yönetim kurulu üyesi oldu.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, atamaya hem Galatasaray hem de taraftarlar tepki gösterdi.

BAŞKA RENKLERE GÖNÜL VERMİŞ BİR KİŞİ GALATASARAY YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLAMAZ'

Atama kararını eleştiren Galatasaray, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kurucumuz olmasından onur ve gurur duyduğumuz, bununla her zaman iftihar ettiğimiz Galatasaray Lisemize rakip takım taraftarı bir kişinin müdür olarak atanması camiamızı derinden yaralamıştır.

Başka renklere gönül vermiş bir kişinin, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu'nun sembolik de olsa doğal üyesi olması kabul edilemez."

Geleneklerimize aykırı olan bu atamanın camiamızın beklentilerine uygun bir şekilde düzeltilmesini bekliyoruz.

Açıklamada, Engin'in ve tuttuğu takım Fenerbahçe'nin adınının hiç kullanılmaması dikkat çekti.

Kendisi de Galatasaray Lisesi’nden mezun olan tarihçi Prof. Engin, sıkı bir Fenerbahçe taraftarı olarak biliniyor. Engin, yaptığı arşiv çalışmalarıyla Galatasaray’ın kuruluş belgesini bularak açıklamıştı.

'BU BİR SPOR MÜSABAKASI DEĞİL, EĞİTİM MESELESİ'

Galatasaray Lisesi'ne müdür olarak atanması tepki çeken Engin, atama kararından önce şunları söylemişti:

"Galatasaray Lisesi benim yuvam, ben orada 8 yıl okudum. Ülkemizin göz bebeği okullarından biri. Orada görev almak benim için büyük bir onur. Ben mektepli Galatasaraylıyım. İmkan olursa okuluma hizmet etmek isterim. Süreç olumlu işlerse tayin gerçekleşecek. Başka bir kulüp taraftarı olmak başka bir şey. Bu bir spor müsabakası değil, eğitim meselesi. Görev almak için fırsat olursa büyük bir mutluluk duyarım."