AK Partili Dağ'dan 'Susamam' tepkisi

YouTube hesabından 'Susamam Tepki' isimli bir video yayımlayan Dağ, Twitter’da “Sanat, provokasyonun ve siyasi manipülasyonun aracı olmamalıdır. #Susamam diyenlerin Türkiye’nin en kritik dönemlerinde nasıl lâl olduğunu çok iyi biliyoruz” açıklaması yaptı.
Susamam’ın bir sanat eseri olmadığını söyleyen Dağ, şarkıda provokasyon ve manipülasyon olduğunu belirtti. Şarkıda PKK’ya ve FETÖ’ye tepki gösterilmediğini söyleyen Dağ, tutuklu gazetecilerle ilgili de ilginç açıklamalarda bulundu.
“Bugün haksız yere tutuklanan bir tane gazeteci biz göstersinler” diyen Dağ, “Videoda geçen, sizin polisiniz, bizim polisimiz nedir? Öğretmen atamalarından bahsederken, birtakım torpileden bahsedilmiş. Öğretmenlik atamaları AKP iktidarından bu yana tamamen KPSS puanına göre yapılmaktadır. Tayinler de hizmet puanına göre yapılmaktadır” dedi.
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