Okuyan'ın kaset iddiasına MHP'den yanıt: Müptezel Yaşar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Ekrem İmamoğlu ile ilgili "Seçildiğinden beri skandalların göbeğindedir" sözlerinin başlık olarak kullanıldığı bir haberi, sosyal medya hesabından alıntılayan CHP'li Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, Bahçeli’ye yönelik “Kasetin var mı?" sorusunu yöneltti.

Okuyan'ın bu sözlerine MHP cephesinden gelen yanıt ise sosyal medyada tepki topladı. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve MHP Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoğlu, Twitter hesabından verdiği yanıtta Yaşar Okuyan’a “Müptezel Yaşar” diye seslenirken “Eğer bir kaset varsa ya ananla ya da karınla olabilir, onu onlara sor…” ifadelerini kullandı.

Müptezel Yaşar, eğer bir kaset varsa ya ananla yada karınla olabilir, onu onlara sor... https://t.co/otqNIBzrBQ — Dr.M.Hidayet Vahapoğlu (@HVahapoglu) September 7, 2019

​OKUYAN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Yaşar Okuyan, MHP’li Vahapoğlu’nun bu ifadelerine Halkweb'e yaptığı açıklamayla yanıt vererek, en geç salı günü Vahapoğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Okuyan, “Avukat arkadaşlarıma talimat verdim. Hem ceza davası hem de tazminat davası açılacak” dedi.

Okuyan, Vahapoğlu’nun bu ifadelerine ilişkin “Ana avrat bilmem ne falan… Bu ülkücü olduğunu ifade edenlerin ülkücülükle değil başka işlerle meşgul oldukları anlamına geliyor. Neden acaba kasetin var mı deyince bu kadar hopluyorlar? Esas soru o. Yahu soru soruyorum size diyorum ki mesela cebinde para var mı? Bu kadar ana avrat söver misiniz? Devlet Bahçeli’ye kasetin var mı diye ben bir kere sormadım ki… Bir sene içinde 50 kere sordum. Salı akşamı bir kere daha soracağım. Senin bir kasetin var mı?” şeklinde konuştu.

KADIN MECLİSLERİ'NDEN TEPKİ

Kadın Meclisleri de söz konusu paylaşıma tepki gösterdi. Twitter üzerinden açıklama yapan Kadın Meclisleri,Hidayet Vahapoğlu'na paylaşımı kaldırma çağrısında bulunarak, "Sözde milletvekili ve MHP başkan yardımcısı olan @Hvahapoglu kadın düşmanı bu paylaşımını derhal kaldırsın. Siyasette cinsiyetçi söylemlerinize asla izin vermeyeceğiz. Oy istediğiniz kadınların haklarını savunmayı zorla da olsa öğreneceksiniz." dedi.