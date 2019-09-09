Kaplan'dan 'Susamam' tepkisi: Hükümete diss atmak kolay, esas çevrenizdeki gezegene baskısına direnin de alkışlayalım

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, 'Kim susturmuş, anladınız mı?' başlıklı bugünkü yazısında son dönemde gündemde olan 'Susamam' isimli rap şarkısını eleştirdi.
Köşesinde şarkı sözlerine yer veren ve sözlerin 'yetersizliğinden' bahseden Kaplan, şunları söyledi:
'ESAS SUSTURULANLAR KENDİLERİ OLDULAR'
"İşin ironik kısmı, 'susamam' diye çıktıkları yolda, esas susturulanların kendileri olması oldu" diyen Kaplan, söz konusu şarkıda yer alan isimlerden rapçi Miraç'ın şarkının yayınlanmasının ardından yaptığı sosyal medya paylaşımlarına yer verdi. Rapçi Miraç'ın paylaşımında HDP karşıtı bir tutum almasını ve bir süre sonra paylaşımını kaldırmasını hatırlatan Kaplan, "Miraç, içinde bulunduğu çevrede, fikir özgürlüğünün terör örgütlerini rahatsız etmemek sınırında bittiğini sanırım yeni anladı" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Kaplan, 'Susamam' şarkısını yapanların 'sonunda kendilerinin sustuğunu' söyledi ve şu ifadelere yer verdi:
"Velhasıl, 'susamam' diye başlayan yolun sonu, kimin kimleri nasıl susturduğunu göstermesi açısından hayırlı bitti. Hükümete diss atmak kolay; esas çevrenizdeki gezegene baskısına direnin de alkışlayalım."
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