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11:28 09 Eylül 2019
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    Kılıçdaroğlu, partisinin 96. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'de: 100. yılda karşınıza Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmış kadrolar olarak çıkacağız

    © DHA /
    Türkiye
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    CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin 96. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir özel defterini imzalayan Kılıçdaroğlu: "CHP, ulusumuzun birliğine ve bütünlüğüne, vatanımızın bağımsızlığı ile 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' ilkesine kararlılıkla bağlı olanların partisidir. Bu kararlılığın verdiği güçle Türkiye Cumhuriyeti'nin ve partimizin kuruluşunun 100. yılında karşınıza Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmış kadrolar olarak çıkacağız" diye yazdı.

    CHP'nin kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Bingöl, 4 Ağustos Perşembe günü Gündoğdu Meydanı’nda ‘Cumhuriyet ve Demokrasi Mitingi’ düzenleyeceklerini, mitingde parti bayrağı ve ambleminin bulunmayacağını belirtti.
    © AA /
    CHP 96 yaşında: 96. kuruluş yıldönümü etkinliklerle kutlanacak
    Kılıçdaroğlu'nun kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelengi mozoleye bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

    Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Kılıçdaroğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

    "Büyük Atatürk, Sayın Genel Başkanım, silah arkadaşlarınızla birlikte 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığınız Milli Mücadele'nin ve sizin kararınızla partimizin ilk kurultayı olarak da kabul ettiğimiz Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümlerini gururla kutladık. Bugün ise 9 Eylül 1923'te Halk Fırkası adıyla kurduğunuz partimizin 96. yıldönümü nedeniyle huzurunuzdayız. CHP, ulusumuzun birliğine ve bütünlüğüne, vatanımızın bağımsızlığı ile 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' ilkesine kararlılıkla bağlı olanların partisidir. Bu kararlılığın verdiği güçle ifade etmek isterim ki 'iki büyük eserim' olarak nitelendirdiğiniz Türkiye Cumhuriyeti'nin ve partimizin kuruluşunun 100. yılında karşınıza Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmış kadrolar olarak çıkacağız. Kimseyi ötekileştirmeyen, tüm yurttaşlarımızı kucaklayan, demokrasi ve adalet mücadelemiz ilke ve devrimlerinizin yol göstericiliğinde hedefine ulaşacak. Bu düşüncelerle size ve silah arkadaşlarınıza, hayatını kaybetmiş tüm CHP'lilere, demokrasi mücadelesinde yaşamını yitirmiş yurttaşlarımıza şükranlarımızı sunuyor, aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ruhun şad olsun." 

    İKİNCİ ZİYARET İSMET İNÖNÜ'YE

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Bingöl, 4 Ağustos Perşembe günü Gündoğdu Meydanı’nda ‘Cumhuriyet ve Demokrasi Mitingi’ düzenleyeceklerini, mitingde parti bayrağı ve ambleminin bulunmayacağını belirtti.
    © AA /
    CHP'den 96. yıl videosu
    Kılıçdaroğlu buradan ayrıldıktan sonra beraberindeki heyetle, mozoleye çıkan merdivenin önünde fotoğraf çektirdi.

    Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, daha sonra 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kabrine de çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.

    Bunun ardından Anıtkabir Komutanlığını da ziyaret eden Kılıçdaroğlu, Komutan Albay Hakan Osman Sert ile görüştü.

    Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'den ayrılırken vatandaşlarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi.

    Etiketler:
    Türkiye, İsmet İnönü, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP, Anıtkabir
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