Yenikapı’daki araçlar ve İBB'ten çıkarılan işçiler için komisyon kuruluyor

Toplantıda AK Parti grubunun İmamoğlu'nun talimatıyla Yenikapı miting alanında sergilenen araçlar ve İBB'den çıkarılan işçilerle ilgili 2 ayrı komisyon kurulması önerisinin gündeme alınması oybirliği ile kabul edildi.
Önerilerin komisyonlardan kabul görmesi halinde her 2 teklifle ilgili araştırma komisyonları kurulacak.
Bu komisyonlar 3 ay boyunca çalışacak. Komisyonlar hem araç fazlası olup olmadığı hem de işçilerin atılmasıyla ilgili rapor hazırlayacak.
10 GB İNTERNET TEKLİFİNİN YASALAŞMASI BEKLENİYOR
Öte yandan, toplantıda AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın gençler için verdiği vaatler arasında yer alan 10 GB ücretsiz internet hizmeti teklifleri de tartışıldı.
10 GB ücretsiz internet hizmeti teklifinin ise Perşembe günü yasalaşması bekleniyor.
İBB Meclisi eylül ayı toplantısındayız. https://t.co/8WCsrr9uMN— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) September 9, 2019
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