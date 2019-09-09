Yenikapı’daki araçlar ve İBB'ten çıkarılan işçiler için komisyon kuruluyor

İBB Meclisi'nde AK Parti grubunun, Yenikapı’da sergilenen ihtiyaç fazlası araçlar ile İBB’den atılan işçiler hakkında araştırma yapmak üzere 2 ayrı komisyon kurulması önerisinin gündeme alınması oybirliği ile kabul edildi.

Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı meclis komisyon toplantısının ilk oturumu yapıldı. Saraçhane'deki binada yapılan meclis oturumuna İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlık yaptı.

Toplantıda AK Parti grubunun İmamoğlu'nun talimatıyla Yenikapı miting alanında sergilenen araçlar ve İBB'den çıkarılan işçilerle ilgili 2 ayrı komisyon kurulması önerisinin gündeme alınması oybirliği ile kabul edildi.

Önerilerin komisyonlardan kabul görmesi halinde her 2 teklifle ilgili araştırma komisyonları kurulacak.

Bu komisyonlar 3 ay boyunca çalışacak. Komisyonlar hem araç fazlası olup olmadığı hem de işçilerin atılmasıyla ilgili rapor hazırlayacak.

10 GB İNTERNET TEKLİFİNİN YASALAŞMASI BEKLENİYOR

Öte yandan, toplantıda AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın gençler için verdiği vaatler arasında yer alan 10 GB ücretsiz internet hizmeti teklifleri de tartışıldı.

10 GB ücretsiz internet hizmeti teklifinin ise Perşembe günü yasalaşması bekleniyor.