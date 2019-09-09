Eşinin parasını harcadı, kendisini bıçaklayıp 'Gasbedildim' dedi

Bursa'da sabah saatlerinde bıçaklanıp, gasp edildiğini öne süren Adnan Y.,'nin, kendini bıçakladığı ortaya çıktı. Çelişki ifadelerinden şüphelenen ekipler, Adnan Y.'nin evinde yaptığı aramada, saplanan meyve bıçağının aynısı olan 4 bıçak daha buldu. Adnan Y., "Eşimin paralarını harcadığım için söylemeye korktum. Gasp ve bıçaklı saldırı senaryosu kurdum. Kendi kendimi bıçakladım" dedi.
Olay, sabah saatlerinde, Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Fabrikada işçisi Adnan Y. (23), polisi arayıp, bıçaklı saldırıya uğradığını ve gasbedildiğini söyledi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Adnan Y.'yi olay yerinde bacağına meyve bıçağı saplı halde buldu. İlk müdahalesi yapılan Adnan Y. ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede ifadesi alınan Adnan Y., 2 bin TL'si ve bozdurmak için kuyumcuya götürdüğü altınların gasbedildiğini söyledi.
MEYVE BIÇAĞI, GASP OYUNUNU ORTAYA ÇIKARDI
Polis ekipleri, olay yerine yakın çevrede bulunan güvenlik kameralarını takibe aldı, ancak Adnan Y.'nin ifadesinde tarif ettiği şüphelilere rastlamadı. Adnan Y.'nin çelişkili ifadelerinden şüphelenen ekipler, evde arama yaptı. Yapılan aramalarda, Adnan Y.'nin bacağına saplanan meyve bıçağının aynısı olan 4 bıçak daha bulundu.
Polis ekipleri, evden aldığı meyve bıçakları üzerine Adnan Y.'yi yeniden sorguya aldı. Adnan Y., kimse tarafından bıçaklanıp, gasbedilmediğini itiraf etti. Adnan Y., ifadesinde, "İşe gideceğim saatlerde ben kendimi bıçakladım. Gaspa uğramadım. Eşime ait olan birikmiş 10 bin lira para vardı. Eşim paranın bende olduğunu biliyordu. Ancak ben parayı harcadım. Eşimden korktuğum için de gasbedildiğimin senaryosunu kurdum" dedi.
Adnan Y., tedavisinin ardından karakola götürüldü.
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