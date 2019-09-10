77 asker için FETÖ'den gözaltı kararı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı'na yönelik FETÖ operasyonunda 56'sı aktif görevde 79 asker ile 5 sivil imam hakkında gözaltı kararı verildi.
NTV'nin aktardığına göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yönelik operasyonda ise örgüt ile irtibatı tespit edilen 3 yüzbaşı 16 üsteğmen 8 teğmen 2 sivil imam olmak üzere 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Terörle Mücadele ekiplerinin şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonları sürüyor.
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