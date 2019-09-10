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13:05 10 Eylül 2019
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    Bakan Pekcan, ABD Ticaret Bakanı Ross ile görüştü: Amacımız iki ülke arasında 100 milyar dolar hedefine ulaşmak

    © AA /
    Türkiye
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    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, iki ülke arasındaki ticaretle ilgili açıklamalarda bulundu. Pekcan, "İlave gümrük vergilerinden ülkemizin muaf tutulması talebimizi paylaştık" ifadelerini kullandı. ABD Ticaret Bakanı Ross ise, "Amacımız iki ülke arasında 100 milyar hedefe ulaşmak" dedi.

    © AA / Emin Mengüarslan
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    ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Türkiye ile ülkesi arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin şu anki seviyenin birkaç kat üstü olduğunu belirterek, "ABD tarafından Türkiye'ye 50 milyar dolar, Türkiye tarafından da ABD'ye 50 milyar dolar ticaret gerçekleşeceğini umuyoruz. Bu şekilde ticaret miktarımız çok dengeli ve çok büyümüş olacak" dedi.

    Ross, Türkiye ziyaretinin son gününde, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile görüşmesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

    Türkiye ve ABD arasındaki ticaret hacminin yüksek ve dengeli olmasını hedeflediklerine işaret eden Ross, "Bizim hedefimiz 100 milyar dolar. Bu da şu anki seviyenin birkaç kat üstü. ABD tarafından Türkiye'ye 50 milyar dolar, Türkiye tarafından da ABD'ye 50 milyar dolar ticaret gerçekleşeceğini umuyoruz. Bu şekilde ticaret miktarımız çok dengeli ve çok büyümüş olacak. Bu rakamlar yüksek ama nispeten de küçük rakamlar. Çünkü, her iki ülkenin, özellikle ABD'nin mallar ve hizmetler alanında yaptığı ticarete kıyasla küçük rakamlar" diye konuştu.

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    Ross, bu noktada mütekabiliyet kavramının çok önemli olduğunu ve her iki ülkenin de kendi ticaret hacmini artıracağını söyledi. Bu amaç doğrultusunda Türkiye'de 5 gün geçirdiklerini anımsatan Ross, Türkiye'de yatırımı bulunan 43 ABD'li ve ABD'de iş fırsatlarını değerlendirmek isteyen 52 Türk firmayla görüştüklerini bildirdi.

    Türkiye ve ABD bayrakları
    © Flickr / Victoria Pickering
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    Ross, zamanlarının büyük kısmını Bakan Pekcan ile geçirdiklerini, Sağlık ile Hazine ve Maliye Bakanları ile görüşmeler yaptıklarını, diğer bakanlarla da bir araya geleceklerini ve bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilerek toplantı gerçekleştireceklerini aktardı.

    En kısa zamanda somut olarak neler yapabileceklerine odaklandıklarını vurgulayan Ross, şunları kaydetti:

    "Bunlar bizim Başkanımız (Trump) ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanacak. Ayın 25'inde yapılacak Birleşmiş Milletler toplantısında, her iki ülkenin başkanları tarafından da dile getirilip duyurulacaktır. Bu ilk adımdan sonra biz somut sonuçlar ve hemen sonuç alabileceğimiz adımlarla devam etmek istiyoruz. Bunun içinde birçok sektör var."

    Etiketler:
    ABD Ticaret Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, ABD, Türkiye, Wilbur Ross, Ruhsar Pekcan
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