AYM: Şiddet gören kadının işyerini değiştirmemek hak ihlali

Eşi tarafından saldırıya uğrayan öğretmenin can güvenliği olmadığı gerekçesiyle 'işyerinin değiştirilmesi' talebi bakanlık ve yerel mahkemelerce reddedildi. AYM’ye taşınan davadan 3 yıl sonra 'kişinin maddi ve manevi varlığını koruma hakkının ihlali' kararı çıktı. Yargılama yeniden yapılacak, öğretmene 10 bin TL tazminat ödenecek.

Duvar'dan Müzeyyen Yüce'nin haberine göre, İzmir’de yaşayan sınıf öğretmeni K.Ş. aynı ilçede bir kamu kurumunda çalışan memur eşiyle 2010 yılında yaptığı evliliğini, şiddet nedeniyle 2016 yılında bitirmek istedi ve İzmir 2. Aile Mahkemesi’ne başvurarak koruma tedbiri talep etti.

K.Ş.’nin başvurusu üzerine mahkeme koruma talebinin kabulüne karar verirken bu karar aile mahkemelerince birkaç kez uzatıldı. Mahkeme, 2016 Nisan ayında K.Ş.’nin ve 4 yaşındaki kızının kimlik bilgileri ve adreslerinin gizlenmesine karar verdi. Öğretmen K.Ş., boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından 13 Aralık 2015 tarihinde bıçaklandı. Bunun üzerine çift, 21 Mart 2016 tarihinde boşandı.

İŞYERİ DEĞİŞİKLİĞİNE RET

K.Ş. bu süreçte, çalıştığı şehirdeki il milli eğitim müdürlüğüne başvurarak can güvenliği olmadığını için görev yerinin değiştirilmesini talep etti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ş.K’nın başvurusunu “koruyucu tedbir kararı” olmadığı gerekçesiyle reddetti.

K.Ş., bu kez işyerinin değiştirilmesine karar verilmesi talebiyle İzmir 7’nci Aile Mahkemesi’ne başvurdu. K.Ş. dilekçesinde; boşanma davası açtığını, eşinin kendisini darp ettiğini, ölümle tehdit ettiğini, evinden eşyasını almaya gittiği sırada da bıçaklayarak yaraladığını belirtti. K.Ş. çalıştığı okula gitmek için kullandığı güzergâhı eski eşinin de kullandığını, yaşantısını sürdürmek için ihtiyaç duyduğu yerlerin eşinin çalıştığı yere çok yakın olduğunu bu sebeple de can güvenliğinden endişe duyduğunu anlattı.

İzmir 7. Aile Mahkemesi bu talebi reddetti. İzmir 8’inci Aile Mahkemesi’ne başvuran K.Ş.’nin itirazı yine reddedildi. Eski eşin kendisini öldürmekle tehdit etmesi ve darp suçlarından cezalandırıldığına dair mahkeme kararlarını sunmasına rağmen öğretmen K.Ş.’nin tayin talebi kabul görmedi.

10 BİN LİRA TAZMİNAT ÖDENECEK

Yerel mahkemelerinin işyeri değiştirme talebini reddetmesini eleştiren Anayasa Mahkemesi, “İhlalin mahkeme kararlarından kaynaklandığı anlaşılmaktadır” dedi ve yerel mahkemeleri hatalı buldu. AYM, ihlal olduğuna kanaat getirerek ihlalin ortadan kaldırılması ve yeniden yargılama yapılması için davayı yerel mahkemeye ve Milli Eğitim Bakanlığı’na gönderdi.

AYM ayrıca, “Kişinin maddi ve manevi varlığını koruma hakkının ihlal edildiğine” hükmederek 10 bin TL tazminat ödenmesine de karar verdi.