AYM: Şiddet gören kadının işyerini değiştirmemek hak ihlali

K.Ş.’nin başvurusu üzerine mahkeme koruma talebinin kabulüne karar verirken bu karar aile mahkemelerince birkaç kez uzatıldı. Mahkeme, 2016 Nisan ayında K.Ş.’nin ve 4 yaşındaki kızının kimlik bilgileri ve adreslerinin gizlenmesine karar verdi. Öğretmen K.Ş., boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından 13 Aralık 2015 tarihinde bıçaklandı. Bunun üzerine çift, 21 Mart 2016 tarihinde boşandı.
İŞYERİ DEĞİŞİKLİĞİNE RET
K.Ş., bu kez işyerinin değiştirilmesine karar verilmesi talebiyle İzmir 7’nci Aile Mahkemesi’ne başvurdu. K.Ş. dilekçesinde; boşanma davası açtığını, eşinin kendisini darp ettiğini, ölümle tehdit ettiğini, evinden eşyasını almaya gittiği sırada da bıçaklayarak yaraladığını belirtti. K.Ş. çalıştığı okula gitmek için kullandığı güzergâhı eski eşinin de kullandığını, yaşantısını sürdürmek için ihtiyaç duyduğu yerlerin eşinin çalıştığı yere çok yakın olduğunu bu sebeple de can güvenliğinden endişe duyduğunu anlattı.
İzmir 7. Aile Mahkemesi bu talebi reddetti. İzmir 8’inci Aile Mahkemesi’ne başvuran K.Ş.’nin itirazı yine reddedildi. Eski eşin kendisini öldürmekle tehdit etmesi ve darp suçlarından cezalandırıldığına dair mahkeme kararlarını sunmasına rağmen öğretmen K.Ş.’nin tayin talebi kabul görmedi.
10 BİN LİRA TAZMİNAT ÖDENECEK
AYM ayrıca, “Kişinin maddi ve manevi varlığını koruma hakkının ihlal edildiğine” hükmederek 10 bin TL tazminat ödenmesine de karar verdi.
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