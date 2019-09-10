Çavuşoğlu: Netanyahu'nun seçim vaadi ırkçı bir Apartheid devlet

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Seçim öncesi her türlü yasa dışı, hukuksuz ve saldırgan mesajları vermeye devam eden Netanyahu'nun seçim vaadi ırkçı bir Apartheid devleti. Filistinli kardeşlerimizin hak ve hukukunu sonuna kadar savunacağız" ifadelerini kullandı.