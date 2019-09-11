MİT TIR'ları davasının gerekçeli kararı açıklandı: FETÖ uluslararası alanda hükümeti zor duruma düşürmeye çalıştı

Kararın gerekçesinde, Suriye'de yaşananlar nedeniyle meşru savunma durumunda kalan devletin, orantılı ve önleyici tedbirleri alma hakkına sahip olduğu belirtilerek, "Hiçbir devlet felaketlerin gelip çatmasını bekleyemez" denildi.
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, MİT TIR'ları davası gerekçeli kararını açıkladı. Gerekçede, FETÖ'nün uluslararası alanda hükümeti zor duruma düşürmeye çalıştığı belirtildi.
Kararın gerekçesinde, Suriye'de yaşananlar nedeniyle meşru savunma durumunda kalan devletin, orantılı ve önleyici tedbirleri alma hakkına sahip olduğu belirtilerek, "Hiçbir devlet felaketlerin gelip çatmasını bekleyemez" denildi.
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