ORC'nin anketine göre 'Babacan parti kurarsa oy verebilirim' diyenlerin oranı yüzde 11.6

ORC Araştırma Şirketi, son anketinin sonuçlarını yayın kuruluşlarıyla paylaştı. Buna göre "Bu pazar milletvekili genel seçimi olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna seçmenlerin yüzde 30.6'sı "AK Parti" yanıtı verdi.

"CHP" diyenlerin oranı yüzde 26.5, "MHP" yanıtını verenlerin oranı da yüzde 14.2 oldu. Bunları yüzde 8.1 ile HDP, yüzde 3.9 ile İYİ Parti, yüzde 1.7 ile Saadet Partisi takip etti. Ankette diğer partilere oy vereceğini söyleyen kişilerin oranı yüzde 0.8 olarak belirlendi. Kararsızların oranı ise yüzde 14.2.

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'BABACAN'A OY VERMEM' DİYENLERİN ORANI YÜZDE 62.5

Ankette katılımcılara "Ali Babacan parti kurarsa oy verir misiniz?" sorusu da yöneltildi. Oy verebileceğini söyleyenlerin oranı yüzde 11.6, "Oy vermeyeceğim" diyenlerin oranı ise yüzde 62.5 oldu. "Fikrim yok" diyenlerin oranı yüzde 25.9 olarak belirlendi.

© Fotoğraf : ORC

Aynı soru, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu için de yöneltildi. Buna göre katılımcıların yüzde 8.5'i Davutoğlu'na oy verebileceğini, yüzde 66'sı ise oy vermeyeceğini söyledi. Fikir beyan etmeyenlerin oranı ise yüzde 25.5.