KYK borçları meclis gündeminde: Yeni mezunların banka hesaplarındaki blokelerin kaldırılması beklenmektedir

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Levent Gök, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarını ödeyemeyen öğrencilerin sayısının 5 milyona ulaştığını, 280 bin üniversite mezunu hakkında ise yasal işlem başlatıldığını ve öğrenim kredisi borcunu ödeyemeyen kişilerin maaşlarına haciz konulduğuna dikkati çekti.