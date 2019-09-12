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12:13 12 Eylül 2019
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    E-posta ile 118 milyon dolarlık vurgun

    © AA /
    Türkiye
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    ABD’nin, dünya genelinde sahte e-posta (phishing-oltalama) ve havale yöntemiyle 118 milyon dolarlık vurgun yapan uluslararası çeteye yönelik ‘reWired’ isimli operasyonuna Türk polisi de destek verdi. Operasyonda 18’i Türkiye’den 281 kişi yakalandı.

     

    ABD Adalet Bakanlığı, aralarında çok sayıda emekli de dahil olmak üzere çok sayıda işletme ve bankalardan yapılan havale işlemlerini internette ele geçirmek için komplo kuran uluslararası çeteyi Türkiye’nin de yardımıyla çökerttiklerini duyurdu.

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    ABD Adalet Bakanlığı, ABD İç Güvenlik Bakanlığı, ABD Hazine Bakanlığı, ABD Posta Araştırma Servisi ve ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından koordine edilen ve dört ay süren ‘reWired’ isimli gizli operasyonda Nijerya’da 167, ABD’de 74, Türkiye’de 18 ve Gana’da 15 kişi tutuklandı. Fransa, İtalya, Japonya, Kenya, Malezya ve İngiltere’deki tutuklamalarla birlikte bu sayı 281’i buldu. Operasyonda 3.7 milyon dolar ele geçirildiği belirtildi.

    Dolandırıcılar işe şirket ve kişilere kredi kartı şirketi, banka ya da internet hizmeti sağlayıcı şirketten geliyormuş gibi ‘phishing’ yani ‘oltalama’ e-postaları yollayarak tuzağa düşürmekle başlıyor. Bu mesajlarda genellikle hesapları güncelleyebilmek için banka hesap ya da kredi kartı numarası veya şifre gibi kişisel bilgiler talep ediliyor. Bu e-postalarda, kullanıcıları bir başka web sitesine yönlendiren URL bağlantısı yer alıyor. Bu site aslında ya sahte ya da değiştirilmiş bir web sitesi. Kullanıcılardan da bu siteye gittiklerinde phishing saldırısını yapan kişiye iletilmek üzere kişisel bilgilerini girmeleri isteniyor.

    © DHA /
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    ÇALIŞAN GİBİ GÖRÜNÜYORLAR

    Kişinin verilerini ele geçiren korsanlar, şirketlerin insan kaynakları veya bordro departmanına, mevduat hesaplarında değişiklik isteyen çalışanlardan gibi görünen sahte e-posta gönderiyorlar. Görevli sahte e-posta olduğunu anlamazsa, değişiklik sayesinde havale artık hacker’ın geçici hesabına yöneliyor. Söz konusu çetenin bu sayede 118 milyon dolarlık vurgun yaptığı belirtiliyor.

    E-POSTA’YLA 3 YILDA 26 MİLYAR DOLAR ZARAR

    Amerikan Federal Soruşturma Bürosu’ndan (FBI) verilen rakamlarda İş E-posta Uzlaşımı (BEC) ismi verilen yöntemle hacker’ların dünyada son üç yılda 26 milyar doları bulan zarara neden olduğu belirtildi. Raporda özellikle emekli maaşlarını ödeyen kurumların düzenli saldırılara maruz kaldığı kaydedildi.

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    ANA ADRES HONG KONG VE ÇİN’DEKİ BANKALAR

    FBI’ın yaptığı açıklamaya göre Mayıs 2018 ile Temmuz 2019 arasında dijital dolandırıcılıkta küresel maddi kayıplar yüzde 100 oranında arttı. ABD’nin 50 eyaleti ve 177 ülkede çete üyeleri faaliyetlerine devam ederken en az 140 ülkeye dolandırıcılıkla elde edilen fonlar yönlendirildi. Finansal data akışına göre Çin ve Hong Kong’daki bankalar, vurgun paralarının yönlendirildiği ana adresler oldu. FBI, dolandırıcılıktan elde edilen paraların İngiltere, Meksika ve Türkiye’ye yönlendirilmesinde de artış olduğuna işaret etti.

    Etiketler:
    ABD Adalet Bakanlığı, ABD, Türkiye, Polis, Dolandırıcılık, Havale, olta, mail, E-posta, Bilgisayar
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