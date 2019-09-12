Türk Dil Kurumu'nun internet sitesinde anasayfada yer alan 'Atatürk'ün Vasiyeti' gibi bazı bölümler kaldırıldı

Türk Dil Kurumu’nun (TDK) resmi internet sitesinde anasayfada bulunan 'Atatürk'ün Vasiyeti' ve 'Nutuk Veritabanı' gibi bazı bölümlerin kaldırıldığı ortaya çıktı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatı ile 1932 yılında kurulan Türk Dil Kurumu’nun (TDK) internet sitesinde bir güncellemeye gidildi.

Sözcü'den Mehmet Andaç'ın haberine göre Kurumun resmi internet sitesinin anasayfasından, Atatürk’ün Vasiyeti, İstiklal Marşı ve Gençliğe Hitabe, Nutuk Veri Tabanı ve Kaşgarlı Mahmud bölümleri kaldırıldı. 'Atatürk'ün vasiyeti' ve 'İstiklal Marşı ve Gençliğe Hitabe' bölümlerine sitenin arama motoruna yazılarak ulaşılabiliyor.

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Kurumun internet sitesine yaklaşık 2 ay önce bakım yapıldığı ve söz konusu bölümlerin bu işlem sırasında kaldırıldığı öğrenildi.