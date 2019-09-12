24 büyükelçinin ataması yapıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı ülkelere atanan büyükelçileri arayarak yeni görev yerlerini tebliğ etti.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin bazı dış temsilciliklerine atanan isimler şöyle:
- Haldun Tekneci - Hanoi (Vietnam) Büyükelçisi
- Mehmet Metin Eker - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi
- Togan Oral - Aşkabat (Türkmenistan) Büyükelçisi
- Mustafa Osman Turan - Dakka (Bangladeş) Büyükelçisi
- Rakibe Demet Şekercioğlu - Kolombo (Sri Lanka) Büyükelçisi
- Hasan Mehmet Sekizkök - Üsküp (Kuzey Makedonya) Büyükelçisi
- Mustafa Özcan - Minsk (Belarus) Büyükelçisi
- Suat Hayri Aka - Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi
- Süleyman İnan Özyıldız - Tallinn (Estonya) Büyükelçisi
- Ufuk Ekici - Nur Sultan (Kazakistan) Büyükelçisi
- İsmail Aramaz - Amman (Ürdün) Büyükelçisi
- Mehmet Erkan Aytun - Guatemala (Guatemala Cumhuriyeti) Büyükelçisi
- Hasan Ulusoy - Brüksel (Belçika) Büyükelçisi
- Aylin Sekizkök - Sofya (Bulgaristan) Büyükelçisi
- Nuri Kaya Bakkalbaşı - Antananarivo (Madagaskar) Büyükelçisi
- Fatma Pihava Ünlü - San Jose (Costa Rica) Büyükelçisi
- Yeşim Kebapçıoğlu - Santo Domingo (Dominik Cumhuriyeti) Büyükelçisi
- Bengü Yiğitgüden - Port of Spain (Trinidad ve Tobago) Büyükelçisi
- Tolga Bermek - Banjul (Gambiya) Büyükelçisi
- Kemal Kaygısız - Encemine (Çad) Büyükelçisi
- Orhan Işık - Viyentiyan (Laos) Büyükelçisi
- Gülcan Akoğuz - Santiago (Şili) Büyükelçisi
- Nilüfer Erdem Kaygısız - Librevil (Gabon) Büyükelçisi
- Mahinur Özdemir Göktaş - Cezayir Büyükelçisi
Mahinur Özdemir Göktaş, daha önce Belçika'da Brüksel Bölge Parlamentosu Milletvekili olarak görev yapmıştı.
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