Peskov: Putin üçlü zirve kapsamında Erdoğan ve Ruhani ile ikili de görüşecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ankara’da gerçekleştirilecek Suriye konulu üçlü zirvede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile ikili görüşeceğini söyledi.

Gazetecilere konuşan Peskov, “Biliyorsunuz, pazartesi günü Astana sürecinin garantör ülkeleri arasında Suriye konulu üçlü zirve gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu görüşme Ankara’da yapılacak. Devlet başkanı oraya gidecek. Erdoğan ve Ruhani ile ikili görüşmeler de olacak” dedi.

Putin, Erdoğan ve Ruhani arasındaki zirve 16 Eylül’de Ankara’da Çankaya Köşkü’nde yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, zirvede İdlib’deki durum ve Suriye Anayasası Komisyonu’nun kurulması konularının ele alınacağını söylemişti.