Erdoğan'dan güvenli bölge açıklaması: Henüz istediğimiz tavır yok, Trump'la büyük ihtimalle bir görüşmemiz olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güvenli bölgeyle ilgili olarak "Henüz istediğimiz tavır yok, Trump'la büyük ihtimalle bir görüşmemiz olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, Diyarbakır'da düzenlenen saldırıyla ilgili olarak "Olay dün gece vuku buldu. İlk etapta 4 sonra şehit sayımız 7'ye yükseldi. 10 kadar yaralımız var. Allah şehitlerimize rahmet yaralılarımıza şifalar eylesin" dedi.

Erdoğan şöyle devam etti:

Şehit aileleriyle görüştüm. Biz yıllardır aşiret olarak çok şehit verdik, bunlar bizi yıldıramaz diyorlar. Bu olaylar terörle mücadelemizde ciddi manada çılgınlık bunlarda söz konusu. Bu mücadelemizi yılmadan devam ettireceğiz. İnanıyorum ki biz Türkiye Cumhuriyeti olarak bu işten galip gelecektir."

Erdoğan, güvenli bölge planıyla ilgili olarak da "Henüz istediğimiz tavır yok, Trump'la büyük ihtimalle bir görüşmemiz olacak" dedi.