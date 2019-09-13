Diyarbakır'daki saldırıyla ilgili HDP'li Kulp Belediye Başkanı gözaltına alındı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında dün düzenlenen, 7 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili HDP'li Kulp Belediye Başkanı gözaltına alındı.

Kulp'un Ağaçkorur köyü mevkisinde odun toplamaya giden vatandaşların bulunduğu araca el yapımı patlayıcıyla düzenlenen, 7 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda yaralanan 10 kişiden 9'unun tedavisi sürüyor.

AA'nın haberine göre, saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, olay yerinde patlamadan kısa süre önce belediyeye ait aracın görüldüğü bilgisi üzerine haklarında yakalama kararı çıkarılan 4 kişiden HDP'li Kulp Belediye Başkanı M.F.T, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Belediye Başkanı M.F.T. ile HDP İlçe Başkanı A.K, HDP'li Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ş.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bir şüphelinin yakalanması için operasyon devam ediyor.