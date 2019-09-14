MSB: Pençe-3 harekatı kapsamında 2 PKK'lı öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe-3 Harekatı sürüyor.
Gerçekleştirilen hava harekatıyla PKK mensubu 2 kişinin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, 'Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini' bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe-3 Harekatı sürüyor.
Gerçekleştirilen hava harekatıyla PKK mensubu 2 kişinin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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