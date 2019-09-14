Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşı Dunford ile görüştü: Güvenli bölgeye ilişkin beklentiler aktarıldı

Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, ABD'li mevkidaşı Joseph Dunford ile görüştü. Güler görüşmede, Fırat'ın doğusunda kurulacak güvenli bölgeye ilişkin beklentilerini ifade etti.

NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısı için Slovenya’nın Lubliana kentinde bulunan Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, ABD’li mevkidaşı Joseph F. Dunford ile bir görüşme gerçekleştirdi

Görüşmeye ilişkin Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"13-14 Eylül 2019 tarihlerinde Lubliana/Slovenya’da icra edilen NATO Genelkurmay Başkanları toplantısında, Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar GÜLER ile Mevkidaşı ABD Genelkurmay Başkanı Org. Joseph F.DUNFORD arasında ikili görüşme icra edilmiştir.

Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar GÜLER tarafından görüşmede, NATO güvenlik konularının yanısıra, Suriye’de Fırat’ın doğusunda Güvenli Bölgeye ilişkin bilinen görüş ve beklentilerimiz ifade edilmiştir."

NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısı için Slovenya’nın Lubliana kentinde bulunan Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler, ABD’li mevkidaşı Org. Joseph F. Dunford ile görüşme gerçekleştirdi.https://t.co/3TpbWGYF4t#MSB #TSK — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 14, 2019

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