FETÖ’cü paravan şirket iddiası

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre bu iddialar, AK Parti içinde üst düzey yöneticilere iletildi. Bu paranın siyasetin yeniden dizaynı için kullanılacağı dillendiriliyor. AK Parti kulislerinde bu bilgilerin, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile paylaşıldığı da belirtiliyor.

Yurt dışından yeni yatırımcı konusunda yapılan çağrıların yoğunlaştığı bu dönemde, FETÖ’cülerin bunu fırsat bilerek, yeni şirketler kurdukları iddia ediliyor. Kulislerde, “FETÖ’cülerin yurtdışına kaçırdıkları servetlerini yeniden Türkiye’ye yönlendirdikleri, bazı yeni isimlerle Türkiye’ye yatırım yapmak isteyen yeni şirketler kurdukları” öne sürülüyor.

Ancak parti kurmayları, MASAK’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kara para aklama suçunun araştırılması çalışmaları kapsamında, Türkiye’ye yatırım yapmak isteyen hem yabancı, hem Türk şirketleri taradığını dile getirdiler. Bu tür paravan şirketlerin, geriye doğru bağlantılarının ortaya çıkarılabileceği dile getiriliyor. İktidar Partisi’nde FETÖ değerlendirmelerinin bir diğerini ise “mücadelenin hızı” oluşturuyor. Özellikle kamudaki kripto FETÖ’cülerin ortaya çıkarılması konusunda eskisi kadar güçlü bir çalışma yapılmadığı öne sürülüyor.