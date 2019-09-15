Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'ya tepki: Senin görevin sorun çözmek, ne diye gidip oraya oturuyorsun?

CHP lideri Kılıçdaroğlu, çocukları PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin yanına giden İçişleri Bakanı Soylu'ya tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Yetki sahibi olanlar güçsüzlüklerini adeta göstermek için gitmiş oturuyorlar. Ne diye gidip oraya oturuyorsun? Senin görevin sorunu çözmek" dedi.
Partisinin Meclis toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, toplumun gündeminde evlatları için mücadele eden annelerin olduğunu belirterek, "Anneler arasında da bir ayrım yapılıyor. Cumartesi Anneleri, Diyarbakır Anneleri. Nasıl bir ayrım? İkisi de çocuklarını istiyor. Anneler arasında ayrım yapmak doğru değil. Hepsinin derdine çözüm üretmek gerek" ifadesini kullandı.
Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, "Sen bakansın. Çözeceksin sorunu. Acıyı çözmek. Yetki, imkan, güç, ordu, vali general sende. Diyarbakır Annesi'nin elinde sadece bir feryat var" diye seslendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Kılıçdaroğlu, "Bir ordunun silah fabrikası başka bir orduya peşkeş çekilemez. Dünyada örneği yoktur. Satılmayan bir silah fabrikalarıydı, şimdi onu da peşkeş çektiler. Ne için, 50 milyon dolar için. '50 milyon dolar para bulamadık, o nedenle.' Dedim ki, 50 milyon doları bir ay içinde bulamazsam siyaseti bırakacağım. Siz yeter ki Katar ordusu ile yaptığınız anlaşmayı bozun. Yok. Erdoğan, benden kurtulmak istemiyor muydu? Kurtulmak için sana bir yol gösteriyorum. Bozun anlaşmayı, 50 milyon doları sana 24 saatte bulacağım. Bulmazsam sen de benden kurtulacaksın."
CHP Parti Meclisi toplantısı öncesi gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
'TÜRKİYE'YE YENİ BİR SİYASET ANLAYIŞINI GETİRMEK İSTİYORUZ'
Yeni bir siyaset anlayışını Türkiye’ye getirmek istiyoruz. Kavgadan uzak bir siyaset anlayışı. Herkesi kucaklayan, her insana saygı duyduğumuz bir siyaset anlayışı. Eleştiri yapacağız, bilgiye dayalı bir eleştiri anlayışı. CHP eleştiriyorsa bir şey olduğunu vatandaş bunu bilmeli. Kimin çıkarı için, bu ülkede yaşayanların çıkarı için. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Aynı vatanda yaşıyorsak niçin bir başkasını ötekileştirelim? Yeni siyaset felsefemizin özünde yatan budur. İktidar sahipleri bazen belirgin bir şekilde bu ayrımı yapıyorlar. Şehitler 82 milyonun onurudur. Hepimiz şehit yakınlarına sahip çıkıyoruz. Şehitleri ve şehit yakınlarını 15 Temmuz’da ve diğerleri diye ayırt edemezsiniz. Biz bunlara karşı çıkınca ‘siz 15 Temmuz’u destekliyorsunuz’ dediler. Hayır. şehitler arasında ayrım yapılmasına karşıyız dedik.
'CUMARTESİ ANNELERİ, DİYARBAKIR ANNELERİ, BU NASIL BİR AYRIM? İKİSİ DE ÇOCUKLARINI İSTİYOR'
Toplumun gündeminde anneler var. Anne için evladın ne kadar değerli olduğunu ancak anneler bilir. Çocuk hastalandığında anne de hastadır. Hayatı bir anlamda çocuğuna bağlıdır. Kendisinden daha iyi bir yaşam standardı sağlamasını ister. Her çocuk annesinin turnasıdır. Anneler arasında da bir ayrım yapılıyor. Cumartesi Anneleri, Diyarbakır Anneleri. Nasıl bir ayrım? İkisi de çocuklarını istiyor. Bir anne Diyarbakır’da diyor ki, ‘Benim evladım geri gelmeyecek, sizin ki inşallah gelir.’ Bu tabloya baktığımızda annelerin hukukunu savunmak gerekmiyor mu? Cumartesi Anneleri 702 haftadır evlatlarının fotoğrafını taşıyarak kimseye bir söz söylemeden oturuyor. Evlatlarının mezarını istiyor. Diyarbakır Anneleri. Onların da evlatları var? Bu annenin acısı yok mu? Oda ister evladının gelmesini, üretmesini, alın terini dökmesini, evlat sahibi olmasını. Oğlunu askere vatan savunması için göndermiş. Ama terör örgütü kaçırmış. Bakanlarla görüştüler. Ben aktardım yetkililere. Bu çocukların kurtarılması lazım diye. Biz yetkili değiliz, elimizde güç yok. Yetki sahibi olanlar güç sahibi olanlar gitmiş annelerle oturuyor.
Ne diye gidip oraya oturuyorsun? Sen acıyı, sorunu çözeceksin. Senin görevin sorunu çözmek. Sen bakansın. Çözeceksin sorunu. Yetki, imkan, güç, ordu, vali, general sende. Diyarbakır Annesi’nin elinde sadece bir feryat var. Şimdi anneleri de bölüyorlar. Yazık olan da bu. Anne annedir. İnsanlığın sürdürülebilirliğini sağlayan en önemli bir aktör. Acısını paylaşmak ortak görevimiz. Vatandaş oy veriyor. İktidara geliyorsunuz. Vatandaşı bölmeyecek, kutuplaştırmayacaksınız. Bölerseniz ne olur? Adaletin içini boşaltırsınız.
Cumhuriyet tarihinde ilk kez Borçlanma Genel Müdürlüğü kuruldu. İçeride, dışarıda ne kadar borçlanacağız, bunların tamamını bu müdürlük yapacak. İsraf ekonomisi Türkiye Cumhuriyeti devletinin Borçlanma Genel Müdürlüğü kurulmasını zorunlu kıldı. Devasa bir TC devleti. Kapitülasyonlardan büyük acılar çekmiş TC devleti. Tarih tekerrür ediyor. Yeni Düyûn-u Umûmiye İdaresi.
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