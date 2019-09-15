Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'ya tepki: Senin görevin sorun çözmek, ne diye gidip oraya oturuyorsun?

CHP lideri Kılıçdaroğlu, çocukları PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin yanına giden İçişleri Bakanı Soylu'ya tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Yetki sahibi olanlar güçsüzlüklerini adeta göstermek için gitmiş oturuyorlar. Ne diye gidip oraya oturuyorsun? Senin görevin sorunu çözmek" dedi.

Partisinin Meclis toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, toplumun gündeminde evlatları için mücadele eden annelerin olduğunu belirterek, "Anneler arasında da bir ayrım yapılıyor. Cumartesi Anneleri, Diyarbakır Anneleri. Nasıl bir ayrım? İkisi de çocuklarını istiyor. Anneler arasında ayrım yapmak doğru değil. Hepsinin derdine çözüm üretmek gerek" ifadesini kullandı.

Parti Meclisi Toplantısı Açılış Konuşması https://t.co/IVr4isQ7dQ — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) 15 сентября 2019 г.

​Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, "Sen bakansın. Çözeceksin sorunu. Acıyı çözmek. Yetki, imkan, güç, ordu, vali general sende. Diyarbakır Annesi'nin elinde sadece bir feryat var" diye seslendi.

'ERDOĞAN BENDEN KURTULMAK İSTEMİYOR MUYDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Kılıçdaroğlu, "Bir ordunun silah fabrikası başka bir orduya peşkeş çekilemez. Dünyada örneği yoktur. Satılmayan bir silah fabrikalarıydı, şimdi onu da peşkeş çektiler. Ne için, 50 milyon dolar için. '50 milyon dolar para bulamadık, o nedenle.' Dedim ki, 50 milyon doları bir ay içinde bulamazsam siyaseti bırakacağım. Siz yeter ki Katar ordusu ile yaptığınız anlaşmayı bozun. Yok. Erdoğan, benden kurtulmak istemiyor muydu? Kurtulmak için sana bir yol gösteriyorum. Bozun anlaşmayı, 50 milyon doları sana 24 saatte bulacağım. Bulmazsam sen de benden kurtulacaksın."

CHP Parti Meclisi toplantısı öncesi gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

'TÜRKİYE'YE YENİ BİR SİYASET ANLAYIŞINI GETİRMEK İSTİYORUZ'

'CUMARTESİ ANNELERİ, DİYARBAKIR ANNELERİ, BU NASIL BİR AYRIM? İKİSİ DE ÇOCUKLARINI İSTİYOR'

'ŞİMDİ ANNELERİ DE BÖLÜYORLAR, YAZIK OLAN DA BU'

'TARİH TEKERRÜR EDİYOR, YENİ DÜYÛN-U UMÛMİYE İDARESİ'