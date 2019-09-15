Çavuşoğlu'ndan 'Kazanırsam Ürdün Vadisi'ni ve Ölü Deniz'in kuzeyini ilhak edeceğim' diyen Netanyahu'ya tepki: Alçakça

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 17 Eylül'de yapılacak erken seçimde yeniden iktidara gelmesi halinde 'kısa süre içinde' Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni ABD yönetimiyle koordineli şekilde 'İsrail'e ilhak edeceği' vaadinde bulunmasına Türkiye'den tepki geldi.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'nda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Netanyahu’nun sözleriyle ilgili olarak şunları söyledi:

"Bu utanç verici açıklama seçimlerde birkaç oy fazla kazanmaya yönelik alçakça bir girişimdir. Bazı ülkelerin desteğiyle cesaretlenen İsrail, ırkçı apartheid rejimine dönüşmeye başlayan saldırgan politikalarını sürdürmektedir. Ümmetin tümü birlikte tepki vermiş olsaydı ABD ve İsrail'in pervasız planları, politikaları ve davranışları bu noktaya hiç gelmeyecekti."

Altı ay içinde ikinci kez erken seçime gidecek İsrail'de nisanda az farkla birinci çıkan ama koalisyon hükümeti kuramayan Likud lideri Benyamin (Bibi) Netanyahu, başbakanlık koltuğunu korumak için ilhak kartını yeniden açmıştı.

Netanyahu, yeniden seçilirse, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi'nde ve Ölü Deniz'in kuzeyinde İsrail egemenliğini tesis etmeye niyetlendiğini duyurmuştu.