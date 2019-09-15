Gezgin Fatih Koparan 10 kişinin saldırısına uğradı: Defalarca 155'i aradım, ölmem mi gerekiyor?

Marmaris'te kuyumculuk yapan, aynı zamanda tanınmış bir gezgin olan Fatih Koparan, dükkanında 10 kişi tarafından saldırıya uğradığını duyurdu. Koparan, Twitter'da yaptığı paylaşımda polisin gelmediğini belirterek, "Arkadaşlar dükkanıma girerken 10 kişi saldırdı, linç ettiler. Defalarca 155'i aradım. Ölmem mi gerekiyor?" dedi.

Daha önce yan dükkanında bulunan kişiyi hanutçuluk yaptığı için polise şikayet ettiği için darp edilen Koparan, bugün onlarca kişi tarafından saldırıya uğradığını ve ölümle tehdit edildiğini söyledi.

Onlarca kişi ellerinde aletlerle saldırdılar. Hala polislerin yanında ölümle tehdit ediyorlar. Defalarca yazdım burada, defalarca 155'i aradım. Ölmem mi gerekiyor? pic.twitter.com/n0O6h1WvPx — Fatih Koparan (@ifkoparan) 15 сентября 2019 г.

​Twitter hesabından açıklama yapan Koparan, "Arkadaşlar dükkanıma girerken 10 kişi saldırdı, linç ettiler. Lütfen birileri yardım etsin artık. Mafya hala dükkanımın önünde ölümle tehdit ediyor. Kimse gelmiyor. Polis yok. Gelen yok. Bunlar kaçakçı arkadaşlar. Ben devamlı polise şikayet ettiğim için rahatsız oldular bir şey yapılmazsa beni öldürecekler. Onlarca kişi ellerinde aletlerle saldırdılar. Hala polislerin yanında ölümle tehdit ediyorlar. Defalarca yazdım burada, defalarca 155'i aradım. Ölmem mi gerekiyor?" diye yazdı.

Daha sonraki paylaşımlarında hastanede olduğunu duyuran Koparan, "Kafama gelen darbelerden dolayı hastanede gözetim altındayım. Durumum iyi arayanlara cevap veremiyorum şimdilik. Teşekkürler" dedi.