'Pakdemirli'nin kullandığı uçaktaki Nazi sembolü havacılıkta savaş uçaklarıyla ilgili bir racon'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kullandığı uçaktaki Nazi sembolleri hakkında açıklama yapan Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi Kulübü Genel Sekreteri İsmet Erol, sembollerin "Havacılıkta savaş uçaklarıyla ilgili bir racondur" açıklaması yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Eskişehir'de dördüncüsü düzenlenen Sivrihisar Hava Gösterisi 2019 etkinliğine katıldı.

Babası Ekrem Pakdemirli gibi kendisinin de pilot lisansı olan Bekir Pakdemirli burada bir gösteri uçağına bindi. Pakdemirli, Ferocious Frankie isimli P-51D Mustang model özel uçakla uçuş yaptı. 15 dakika boyunca gökyüzünde kalan Pakdemirli, başarılı bir şekilde uçuşu tamamladı.

Bakanın bindiği uçağın pilot kabininin yan taraflarına Nazi bayrağının yapıştırılması dikkat çekti. Daha sonra yayınlanan fotoğraflarda, uçakta sekiz adet Nazi sembolü gamalı haç bulunduğu görüldü.

Sözcü 'den Gökmen Ulu'ya konuşan Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi Kulübü Genel Sekreteri İsmet Erol, "Müzemizde bulunan bu uçak, 1940'ta İngiltere'nin siparişiyle Amerika Birleşik Devletleri'nde 120 günde yapılmıştır. İsmi ‘Ferocious Frankie'dir. Anlamı, ‘Yırtıcı Frankie. Ünlüdür. Er Ryan'ı Kurtarmak adlı sinema filminde de kullanılmıştır. Asıl şöhreti ise İkinci Dünya Savaşı'nda kazanmıştır. Savaş yıllarında sekiz tane Nazi uçağını düşürmüştür. Bu nedenle İngiliz Kraliyet Ailesi tarafından alınan kararla, ‘Yırtıcı Frankie'nin düşürdüğü uçakların ait olduğu yerin bayrakları üzerine asılmıştır. Bu uygulama, havacılıkta savaş uçaklarıyla ilgili bir racondur” dedi.

Erol, tarihi değeri olan uçağın Türkiye'ye geldiği orijinal haliyle muhafaza edildiğini söyledi. Uçak Türkiye'ye getirilirken İngiltere Basını'nda Londra Hükümeti'ne sert eleştiriler yapıldığını belirten Erol, “İngilizler, kahraman payeli ‘Yırtıcı Frankie'yi nasıl olur da bir başka ülkeye gönderirsiniz diye tepki göstermişti.”