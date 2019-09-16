Serkan Çağrı rap müziği eleştirdi: Oğlum evde ‘gibi gibi’den sonra, ‘bigi bigi’ de diyor, ‘bigi bigi’ ne, abicim?

Rap müzik ve rapçiler ile ilgili değerlendirmelerde bulunan klarnet sanatçısı Serkan Çağrı, “İyi diyen de var kötü diyen de var ama kötü olan şu; benim oğlum evde ‘gibi gibi’den sonra, ‘bigi bigi’ de diyor. ‘Bigi bigi’ ne? Abicim. Gibi gibi, bigi bigi ne? Arkasından. Bir anlamı olmalı” dedi.
Ünlü klarnet virtüözü Serkan Çağrı, Edirne’de Meriç Nehri kenarında bulunan özel bir restoranda, bu yıl 25-29 tarihleri arasında Edirne’de ilkini gerçekleştirecekleri Uluslararası Balkan Müzik Festivali lansmanına katıldı. Lansmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çağrı, geçtiğimiz günlerde, Harbiye Açık Hava Sahnesi'nde söyledikleri ve sonrasında sosyal medya paylaşımlarında bahsettiği rap müziği ile ilgili düşüncelerine açıklık getirdi.
‘TEKERLEMELERLE DEVAM EDEN ŞEYLERE KARŞI ‘HAYIR’ DİYORUM’
Çağrı, son dönemde sosyal medya sitelerinde trend olan rap müzik icra edenlere dünyaca ünlü Ozan Aşık Veysel Şatıroğlu’nun ‘Uzun ince bir yoldayım’ türküsü ile göndermelerde bulunarak, “Birisi orada tutup ‘Uzun ince bir yoldayım’ diyor. Yıllarca söylüyorsun. Benim oğlum evde ‘gibi gibi’den sonra, ‘bigi bigi’ de diyor. ‘Bigi bigi’ ne? Abicim. Tekerlemelerle devam eden, kafa meşgul eden şeylere karşı ‘hayır’ diyorum” ifadelerini kullandı.
Klarnet sanatçısı Serkan Çağrı, “Bir defa şunu söyleyeyim, son günlerde beni rap müziğin karşısında duran birisi gibi gösteren haberler de gördüm. Yani sosyal medyadan benim yaptığım açıklamanın tam tersini de yazanlar oldu. Ben bir şeylere karşı rap müzik ile cevap vermişim gibi bir algı oluşturuldu. Bu tabi ki çok komik bir şey” dedi. Çağrı, 2 çocuk babası olduğunu hatırlatarak, “Ben rap müziğe karşı, müzisyence duygularımı söylemedim aslında. Rap müziğe karşı düşündüğüm şey şu; bir baba olarak 2 tane oğlum var, bir baba olarak onların ne yaşadığını ve müzikten ne aldığını gözlemleyen birisi olarak seslendim ben geçtiğimiz günlerde rap müzikle ilgili” diye konuştu.
‘OZANLARIN ATIŞMALARI ÇOK DOLUDUR, FAKAT RAP MÜZİKLERDEN BAZILARI HİÇBİR ANLAMI OLMAYAN SÖZLER İÇERİYOR’
Müzisyen olarak müziğin türlerine karşı olmasının söz konusu olamayacağından bahseden Çağrı, “Rap müzik veya müziğin türlerine karşı olmam mümkün değil, ben müzisyenim, bütün müziklere açık ve onları incelemek zorunda olan birisiyim ayrıca benim işim bu. Ama rap müzikteki her çalışmayı körü körüne desteklemediğimi söylemek isterim. Şimdi bu rap müzik aslında bilirsiniz eskiden aşıklarımızın atışmalarına benzer ama onlar eski aşıkların, ozanların atışmaları çok doludur. Ve insana çok şey katar. Dinledikçe, o sözleri düşündükçe bir şeyler öğrenirsiniz. Bugünlerde yapılan bazıları, hepsi demiyorum ama bazıları gerçekten sözleri itibariyle çocuklarımızın kafasında hiçbir şeyi düşündürtmeyen, hiçbir anlamı olmayan sözleri de içerdiğini görüyoruz” dedi.
‘BU DİSS YAPMALARI ÇOK FAZLA İLGİLENDİRİYOR GÜNDEMİ, NİYE?’
“Tabii bunun yanı sıra rapçilerin birbirleri ile karşılık atışmalarına ‘diss’ mi diyorsunuz, bu atışma aslında” diyen Çağrı şöyle devam etti: “Bu diss yapmaları mesela çok fazla ilgilendiriyor gündemi. Birisi bir şey yapıyor. YouTube’de milyonlar tıklandı, ertesi gün öbürü diğerini aştı geçti falan diye. Her gün böyle bir haber geliyor. ‘Niye?’ diyorsunuz. Ben açıp bakıyorum. Kim kimi neden orada yenmiş ya da niye yeniyorlar birbirlerini niye birbirlerinin üstüne çıkıyorlar. Tamamen aslında birbirlerine atmasyon, atarak karşılıklı cevap vererek, olayın seyrine bizleri de kaptırıyorlar. Yani insanların hoşuna giden bir şey var burada. Magazin var aslında burada. Herkes o, ona ne demiş yine müzik aracılığıyla, izlemeye, takip etmeye başladık. Şimdi böyle bir müzik kültürünün bizim açımızdan bir faydası olduğunu düşünmüyorum. Rap müzik savaşları mı? Bunun adı ne diyoruz yani buna?
‘GİBİ GİBİ, BİGİ BİGİ NE? ARKASINDAN, BİR ANLAMI OLMALI’
Rap müziklerinin bu kadar trend olması iyi mi kötü mü? Bilmiyorum, açıkçası buna verecek bir cevabım yok. İyi diyen de var kötü diyen de var ama kötü olan şu; benim oğlum evde ‘gibi gibi’den sonra, ‘bigi bigi’ de diyor. ‘Bigi bigi’ ne? Abicim. Gibi gibi, bigi bigi ne? Arkasından. Bir anlamı olmalı. Ben tekerlemelerle devam eden, kafa meşgul eden şeylere karşı ‘hayır’ diyorum. Ama güzelce yani adamın birisi orada tutup ‘Uzun ince bir yoldayım’ diyor. Yıllarca söylüyorsun, dilinden düşmüyor. Baktığın zaman topluma bir şey vermiş. Bir şey hissetmiş. Yani bu sözler bu kadar da boş olmamalı. Yani bizi sözler, bir söz hayatımızı topyekûn değiştirebilir. Duyduğumuz çok anlamlı bir söz bütün düşüncelerimizi bir anda değiştirebilir. Yani zayıflıyoruz düşünce olarak gün geçtikçe.”
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