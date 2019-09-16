Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Sevim: Cübbeli kardeşim bilmiyor mu?

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Dr. Abdullah Sevim, Ahmet Mahmut Ünlü'nün 'Karamollaoğlu' açıklamalara cevap verdi. Sevim, "Cübbeli kardeşim bilmiyor mu bu tarz çıkışlarının, bizim de sevdiğimiz ve saygı duyduğumuz, İsmailağa Camiasını da üzdüğünü ve yaraladığını?" dedi.

Sevim, 'Cübbeli Ahmet' olarak da bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun geçen yıl kullandığı ifadeleri gündeme taşıyarak "Beyaz sakalından utan be kaç yaşına gelmişsin" sözlerine yanıt verdi.

Twitter'dan açıklama yapan Sevim, "Cübbeli kardeşim bilmiyor mu bizim ne amaçla yola çıktığımızı?, Cübbeli kardeşim bilmiyor mu bu tarz çıkışlarının, bizim de sevdiğimiz ve saygı duyduğumuz, İsmailağa Camiasını da üzdüğünü ve yaraladığını?" dedi ve Ünlü'yü il başkanlığına davet etti.

Sevim, açıklamasında şu ifadeleri paylaştı:

"Geçtiğimiz günlerde Sayın Ahmet Mahmut Ünlü’nün Genel Başkanımız, Bilge Başkan Sayın Temel Karamollaoğlu ile ilgili açıklamalarını üzüntüyle takip ettim. Bu noktada ben merak ediyorum: Cübbeli kardeşim bilmiyor mu bizim ne amaçla yola çıktığımızı? Cübbeli kardeşim bilmiyor mu bizim nereye varmak istediğimizi? Cübbeli kardeşim bilmiyor mu bizim yolda başımıza gelen bütün badirelere rağmen, nasıl tavizsiz davrandığımızı? Cübbeli kardeşim bilmiyor mu bu tarz çıkışlarının dahil olduğu, bizim de sevdiğimiz ve saygı duyduğumuz, İsmailağa Camiasını da üzdüğünü ve yaraladığını? Ben buradan Cübbeli Ahmet Hoca’ya açık davette bulunmak istiyorum. Buyurun gelin, İl Başkanlığımızda bir kahve içelim. Aklınıza yatmayan ne varsa sorun söyleyelim."

Cübbeli kardeşim bilmiyor mu bizim nereye varmak istediğimizi?



Cübbeli kardeşim bilmiyor mu bizim yolda başımıza gelen bütün badirelere rağmen, nasıl tavizsiz davrandığımızı? — Abdullah Sevim (@drabdullahsevim) September 16, 2019

​

Ben buradan Cübbeli Ahmet Hoca’ya açık davette bulunmak istiyorum. Buyurun gelin, İl Başkanlığımızda bir kahve içelim. Aklınıza yatmayan ne varsa sorun söyleyelim. — Abdullah Sevim (@drabdullahsevim) September 16, 2019

​NE OLMUŞTU?

Ünlü, iki gün önce Karamollaoğlu’nun geçen yıl CNN Türk'te katıldığı canlı yayın programında söylediği sözleri yeniden gündeme taşıdı. Karamollaoğlu'nun 'Ben İslamcı değilim ben Müslümanım' sözlerini eleştiren Ünlü, “Eğer biz İslam’dan bahsedeceksek, her şeyden önce adalet ve güzel ahlak gelir” dedi.

Ünlü, Karamollaoğlu için şöyle dedi, “Saadet’in proje başkanının ‘Müslümanım ama İslamcı değilim’ lafı, ‘İnsanım ama insancı değilim’ mânâsına gelmektedir. Beyaz sakalından utan be kaç yaşına gelmişsin.”

Saadet’in proje başkanının "Müslümanım ama İslamcı değilim" lafı, "İnsanım ama insancı değilim" mânâsına gelmektedir. https://t.co/VvZuE4XQCh — Cübbeli Ahmet Hoca (@c_ahmethoca) September 13, 2019

S​aadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın ise "Ahmet Bey; Şu hayatta ne yaparsanız yapın ama boş yapmayın" ifadelerini kullanmıştı.

Ahmet Bey;

Şu hayatta ne yaparsanız yapın ama boş yapmayın! https://t.co/GWyQxcz9IB — Fatih AYDIN (@SPFatihAydin) September 14, 2019

​