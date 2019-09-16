İçişleri Bakanlığı'ndan gurbetçi çocukları için vatandaşlık çalışması

İçişleri Bakanlığı, Türk vatandaşı olmayan gurbetçi çocuklarının istemeleri halinde vatandaşlık alabilmeleri için çalışma başlattı.

Türk vatandaşı olmayan anne babadan doğan çocuklar yasa gereği vatandaşlık alamıyor.

Milliyet'ten Kıvanç El'in haberine göre, gurbetçilerden gelen talepler üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla bu durumda olan ve vatandaşlığa geçmek isteyen gurbetçiler için İçişleri Bakanlığı’nın çalışma başlattığı öğrenildi.

Vatandaşlık verilmesinin yasal alt yapıları değerlendirilmeye alınırken, söz konusu düzenlemenin TBMM tarafından yapılması gerektiği de belirtildi.

TBMM’nin yasama faaliyetlerine başlamasının ardından konunun gündeme getirilmesi de bekleniyor.

VATANDAŞLIK ŞARTLARI

Türk vatandaşlığı, mevcut yasa ve yönetmeliklere göre doğumla veya soy bağı esasına göre kazanılabiliyor. Çeşitli yatırım, gayrimenkul alımları ile de vatandaşlık veriliyor. Vatandaşlık için “Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan doğmak” şartı bulunuyor.

Türkiye’ye sanayi tesisleri getiren veya bilimsel, ekonomik olağanüstü hizmeti geçen ya da geçeceği düşünülen ve ilgili bakanlıklarca haklarında gerekçeli teklifte bulunulan kişiler”e de vatandaşlık verilebiliyor.