Antalya’da deniz paraşütünün halatının kopması sonucu yaralanan Rus turist hayatını kaybetti

Rusya’nın Antalya Başkonsolosluğu’ndan bir kaynak, Sputnik’e açıklamasında, bindikleri deniz paraşütünün halatının kopması sonucu yaralanan Rus turistlerden genç adamın hastanede hayatını kaybettiğini söyledi.

Hayatını kaybeden genç adamla birlikte paraşüte binen annesinin ise taburcu edildiği bildirildi.

Olayın ardından polisin, deniz paraşütü kullandıran şirketin sahibini ve çalışanını gözaltına aldığı ifade edildi.

Daha önce Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, sezon başladığı günden bu yana Türkiye’de 88 Rus vatandaşı hayatını kaybettiğini, 40 kişi daha tıbbi nedenlerden dolayı Rusya’ya tahliye edildiğini açıklamıştı. Yerhov, iki ülkenin, turistlerin güvenliğini sağlama ve kazaları önlemeye yönelik önlemler almaya devam ettiğini kaydetti.