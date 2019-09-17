'Ceza beni yıldıramaz' diyen sürücü gözaltına alındı

SOSYAL MEDYADA YAZDI, GÖZALTINA ALINDI
Oğuzhan A. yaşanan bu olay üzerine sosyal medya hesabında kendisine ceza yazıldığını, ancak cezanın kendisini yıldırmayacağını mevzuata aykırı egzozunu çiftleyeceğini, savaş açtığını ve bundan sonra kimsenin emniyette olmadığını söylemesi üzerine yapılan çalışmalarda 16 Eylül’de sabah saatlerinde Birlik Mahallesi Köyiçi Caddesi’nde yakalanarak gözaltına alındı.
Oğuzhan A. polis merkezine götürülerek hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 301. Maddesi olan "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" suçundan hakkında işlem başlatıldı.
Oğuzhan A. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)