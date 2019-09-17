Şort giydiği için darp edilen Melisa Sağlam davasında karar açıklandı

İstanbul Pendik-Aydos minibüs hattında yolculuk yaparken şort giydiği bahanesiyle saldıraya uğrayan Asena Melisa Sağlam'ın İstanbul Anadolu 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davası sonuçlandı.

SoL Haber Portalı'nın haberine göre, bugün görülen duruşma sonucunda, sanık Ercan Kızılateş hakkında, Sağlam’a 'edepsiz ve hayasız' dediği için 5 ay ceza verilmesi kararlaştırıldı.

Kızıltaş'ın önceki dosyasıyla birlikte toplam 45 ay ceza almış oldu. Mahkemenin üst sınıra yakın verdiği kararla birlikte Kızılateş, toplam 21 ay cezaevinde kalacak.

'SESSİZ KALMAMALIYIZ'

Mahkeme çıkışında konuşan Asena Melisa Sağlam, herkese teşekkür ederek, sessiz kalınmaması gerektiğini söyledi.

Sağlam, "Öncelikle çok mutluyum. Bunun için sizlere, avukatlara ve adalete gerçekten teşekkür ediyorum. 2 yıl önce başıma gelen üzücü olay, bugün yüzümün gülümsemesine sebep oldu. Şunu gördüm, bir şeyin peşini bırakmazsak, gidersek, her ne kadar geç olursa olsun, bize olumlu bir şekilde dönüyor. Bu yüzden sessiz kalmamalıyız. Nasıl ki olumsuz olaylar gündeme bu kadar getiriliyor, seslendiriliyorsa, bu tür olayların da seslendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biz susmadıkça, onlar susacak. Nasıl biz sustukça onlar bu eylemleri yapmaya devam ediyorsa, biz susmadıkça da onlar bu eylemleri yapmaktan çekinecekler. En azından bu şekilde inanmak istiyorum. İçime bu inancın dolmasını sağlayan herkese teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız" diye konuştu.