Altaylı: Hürriyet'in Ankara temsilciliğine en iyi haber yapanları getirirlerdi, en iyi yalakalık yapanları değil

Habertürk yazarı Fatih Altaylı ile Hürriyet yazarı Hande Fırat arasındaki 'yerli oto' tartışması sürüyor. Altaylı, bugünkü yazısında Fırat'ın kendisine dün verdiği cevabı eleştirerek "Tam da beklediğim yanıtı verdiniz hanımefendi. Hürriyet’in Ankara temsilciliğine mesela, en iyi haber yapanları getirirlerdi, en iyi yalakalık yapanları değil" dedi.

Hürriyet yazarı Hande Fırat, iki gün önce “Yerli otoyu gördük” ifadesiyle bir fotoğraf paylamış fakat paylaşılan fotoğrafta söz konusu otomobile ilişkin herhangi bir detay verilmemişti.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Fırat'ın fotoğrafını "İyi de siz gazetecisiniz. Yani en azından öyle olduğunuz iddia ediliyor. Yerli otomobili gördüyseniz bize de gösterin. Ortada bir fotoğraf falan yok. Hadi onu çektirmediler. Bari anlatın" ifadeleriyle eleştirmişti.

Altaylı'nın eleştirisini yanıtlayan Fırat da, dünkü yazısında araba için "4 kapısı var. 4 lastiği var. Direksiyonu var. SUV model. Oldu mu?" ifadelerine yer vermişti ve 'Hürriyet'in Türkiye'nin en büyük haber platformu olduğunu' söylemişti.

Altaylı ise bugünkü yazısında Fırat'ı yeniden eleştirerek "Bu cümle bizler için komedinin doruğu. Hürriyet için ise trajedinin" ifadelerini kullandı.

Altaylı'nın Fırat'a cevaben yazdığı 'Tam da beklediğim yanıtı verdiniz hanımefendi' başlıklı yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Bu cümle bizler için komedinin doruğu. Hürriyet için ise trajedinin… Evet bir zamanlar Hürriyet, Türkiye’nin en büyük haber platformu idi. Ama bunun üzerinden epey bir zaman geçti. Çok uzun bir zaman. O zamanlar Hürriyet’in Ankara temsilciliğine mesela, en iyi haber yapanları getirirlerdi, en iyi yalakalık yapanları değil.

Bugün artık Hürriyet, Türkiye'nin haber platformu değil, olsa olsa Türkiye'nin mizah platformu.

© Fotoğraf : Twitter Hande Fırat: Yerli otoyu gördük

Tabii ki, bu sizin kabahatiniz değil hanımefendi.

Elbette Hürriyet bu hale siz orada olduğunuz için düşmedi.

Ama Hürriyet bu hale düştüğü için siz oradasınız."