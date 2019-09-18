Volkswagen fabrikasının parçaları Marmaray ile taşınacak

Alman devi Volkswagen'ın Manisa'da kuracağı belirtilen yeni fabrikasının bazı parçaları Marmaray ile taşınacak. Aynı tren dönüşte de Türkiye’de üretilen yedek parçaları Almanya'ya götürecek.

Volkswagen'ın yeni fabrikasının Manisa'da kurması kapsamında Türkiye ile Almanya arasında görüşmeler devam ederken, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Volkswagen’in yatırımıyla ilgili olarak, “Bazı tüyoları da Alman Ticaret Bakanlığı’ndan alıyoruz. ‘Türkiye lehinde karar verildi’ diyorlar bize. Volkswagen’in yeni üretim otomobili için Türkiye’ye olumlu bakılıyor. Alman bakanlarımızla da konuştuk. Bu tarz açıklamalarda bulundular. Manisa’da yapılacak, yöresi bile belli” demişti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile TCDD Taşımacılık da bu sürecin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor. Bakanlık, kurulacak fabrikanın bazı parçalarının Almanya’dan Türkiye’ye taşınması konusunda çalışma yapıyor. Bu kapsamda fabrikanın bazı parçaları Marmaray ile Türkiye'ye taşınacak.

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in aktardığına göre, Ankara, bu kapsamda Marmaray’da yük taşımacılığında uygulanacak ilkeleri büyük ölçüde belirledi.

Buna göre, Marmaray üzerinden yanıcı ve patlayıcı (akaryakıt gibi) ürünler taşınamayacak, yük taşımacılığı gece yarısından sonra yapılacak ve özel sektör de hattan bedelini ödemesi koşuluyla yararlanabilecek.

Ayrıca, Volkswagen de demiryolunun sunduğu konfor, olanak ve diğer ulaşım türlerine göre görece düşük fiyattan yararlanabilecek.

ALMANYA'DA DOLUP GELİP, DOLU GİDECEK

Almanların, Marmaray üzerinden fabrika için Türkiye’ye parça taşıyacağı, aynı trenle dönüşte de Türkiye’de değişik fabrikalarda ürettikleri yedek parçaları ülkelerine götürecekleri belirtiliyor.

Kaynaklar, “Almanlar’a ton kilometre olarak taşımacılık tarifesi de iletildi. Elbette, Almanlar açısından trenlerin dolu gelip dolu gitmesi büyük bir maliyet avantajı olarak öne çıkıyor” dedi.