FETÖ'den tutuklu ABD Konsolosluğu çalışanı hakkında karar

FETÖ ile iltisaklı eski polis müdürleri ve askerlerin yanı sıra, firari eski savcı Zekeriya Öz'le irtibatının tespiti sonrası tutuklanan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz hakkında açılan davanın görülmesine bugün devam edildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki dördüncü duruşmaya, tutuklu sanık Metin Topuz ve avukatları katıldı. Duruşmayı ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier ve ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell da izledi.

Duruşma sonunda mahkeme heyeti, Topuz'un tahliye talebini reddetti ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.