İmamoğlu, tiyatro ve sinema sanatçılarıyla buluştu: 'Önerilerinizi bir neticeye döndürebilirsek ne mutlu bize'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Oyuncular Sendikası Başkanı Demet Akbağ ve yönetici arkadaşları ile Bakırköy Ek Bina’daki makam odasında görüştü. Görüşmeye İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan ve Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı da katıldı.
'SAĞLIKLI DİYALOG KURALIM'
Kültür ve sanatın, çok hassas ve önemli bir alan olduğunu vurgulayan İmamoğlu, şöyle devam etti:
'GENİŞ BİR KİTLEYİ TEMSİL EDİYORUZ'
“Bu alanda, oyuncuları temsil eden başka sendika yok. Kurum olarak geniş bir kitleyi de temsil ediyoruz. ‘Oyuncular’ üst başlık. Tiyatro, sinema oyuncuları, seslendirme sanatçıları, opera sanatçıları gibi geniş bir kitleyi temsil eden sendikal bir örgütüz. Bin 400’e yakın üyemiz var. Sadece bağış ve aidatla ayakta duruyoruz. Kanun bize böyle emrediyor. Kurulduğundan beri üzerinde durulan sigorta sorunumuz var. 8 yıllık mücadelemizde kat ettiğimiz yollar da var ama en önemli sorunumuz oyuncuların sosyal hakları. Devlet ve yapımcılarla anlaşıp, bu sigortalılıkla ilgili bir türlü uzlaşmaya varamadık. Oyuncular, ‘çalışan’ olmasına rağmen yapılan işin türünden dolayı net bir tanım ortaya konamıyor. Aslında oyuncu, burada her türlü işçi. Format, tamamen işçi formatı. Bürokrasi, kanunen bizim haklı olduğumuzu kabul ediyor; ama bunu çözecek irade ortaya konulamıyor."
Bugün değerli tiyatro ve sinema sanatçıları ile bir araya geldik. Bu kıymetli meslek grubunun tek temsilcisi olan Oyuncular Sendikası’yla ortak çalışma ve işbirliği konusunda mutabakata vardık. pic.twitter.com/Og54pUpQzV— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) September 18, 2019
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