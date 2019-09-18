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16:33 18 Eylül 2019
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    İmamoğlu, tiyatro ve sinema sanatçılarıyla buluştu: 'Önerilerinizi bir neticeye döndürebilirsek ne mutlu bize'

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, tiyatro ve sanatçılarla bir araya geldi ve "Sizin de kurumsal önerilerinizi bir neticeye döndürebilirsek, ne mutlu bize" dedi.

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Oyuncular Sendikası Başkanı Demet Akbağ ve yönetici arkadaşları ile Bakırköy Ek Bina’daki makam odasında görüştü. Görüşmeye İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan ve Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı da katıldı.

    Hande Fırat
    © Fotoğraf : Twitter
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    Sanatçılarla konuşan İmamoğlu, işinin zorluğuyla ilgili soruya, “İşimden yana şikayetim yok. Sadece yetiştirememekten dolayı bazen insan rahatsız oluyor ama iyiyiz. Çok iyi çalışma arkadaşlarımız var. Hata yaptıklarımız olacak, arkadaşlarımızın bazı eksikleri olacak, biz tamamlayacağız” yanıtını verdi.

    'SAĞLIKLI DİYALOG KURALIM'

    Kültür ve sanatın, çok hassas ve önemli bir alan olduğunu vurgulayan İmamoğlu, şöyle devam etti:

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    © AA / İbrahim Yozoğlu
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    “Hayatın değişimini yakalayacağımız, insanların üretmesini sağlayacağımız, onları morallendirme mekanizması olarak kullandıracağımız, her yönüyle muazzam etkileri olan bir alan. Bu alanda statik, kuralcı şeylerle değil, bu işi gerçekten bu işin insanlarıyla tartışalım. Sanatçılarla, müzisyenlerle, tiyatro yapanlarla, herkesle tartışalım ve oradan bir sonuç çıksın. Şu anda onun çalışmasını yürütüyoruz. Herkesi dinliyoruz. Bir an önce politikalarımızı netleştirmek istiyoruz. Siz de bizim için değerli bir partnersiniz. Arkadaşlarımızın da burada bulunmasını istedim. Bir fırsata dönsün, sizinle sağlıklı diyalog kuralım. Oyuncularla iş birliğinde, belediyenin yapacağı aktivitelerde, sizin kurumsal muhatap olduğunuzu dile getirecek ya da ilan edecek çalışmaları yaparız. Şimdi olduğu gibi bireysel de yapabiliriz. Onun dışında uygulamalarda da fark edilir. Etkinliklerde ya da bazı ortamlarda ‘nasıl tanımlanabilir’i siz çalışabilirsiniz bizimle. Orada, sizin de kurumsal önerilerinizi bir neticeye döndürebilirsek, ne mutlu bize."

    'GENİŞ BİR KİTLEYİ TEMSİL EDİYORUZ'

    Twitter
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    Sendika Başkanı Akbağ da “7-8 yıllık genç bir sendikayız” diyerek şunları kaydetti:

    “Bu alanda, oyuncuları temsil eden başka sendika yok. Kurum olarak geniş bir kitleyi de temsil ediyoruz. ‘Oyuncular’ üst başlık. Tiyatro, sinema oyuncuları, seslendirme sanatçıları, opera sanatçıları gibi geniş bir kitleyi temsil eden sendikal bir örgütüz. Bin 400’e yakın üyemiz var. Sadece bağış ve aidatla ayakta duruyoruz. Kanun bize böyle emrediyor. Kurulduğundan beri üzerinde durulan sigorta sorunumuz var. 8 yıllık mücadelemizde kat ettiğimiz yollar da var ama en önemli sorunumuz oyuncuların sosyal hakları. Devlet ve yapımcılarla anlaşıp, bu sigortalılıkla ilgili bir türlü uzlaşmaya varamadık. Oyuncular, ‘çalışan’ olmasına rağmen yapılan işin türünden dolayı net bir tanım ortaya konamıyor. Aslında oyuncu, burada her türlü işçi. Format, tamamen işçi formatı. Bürokrasi, kanunen bizim haklı olduğumuzu kabul ediyor; ama bunu çözecek irade ortaya konulamıyor."

    Etiketler:
    Demet Akbağ, CHP, sanat, mutluluk, öneri, Sanatçı, sinema, Tiyatro, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ekrem İmamoğlu
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