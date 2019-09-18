Nurettin Yıldız: Kadınların yanında mahremi olmadan 90 km'den fazla araç kullanmaları dinen yasak

Yıldız, bir kadın takipçisinden gelen “Ehliyet alsam araç kullansam günah mı olur?” sorusuna, “Diyoruz ki araç kullanmanın kadını erkeği olmaz. Eğer bir toplumda bir örfte kadınlar araç kullanıyorlarsa erkekler gibi kullanırlar. Ama araba kullanmanın kadına ahlaki bir risk getirme ihtimali olan bir ortam söz konusuysa; savaş ortamı gibi, devletin otorite zafiyeti gösterdiği bir bölge olması gibi bir sıkıntı varsa bu kadının zaten kendi iffetiyle ilgili düşünmesi gereken, can sağlığı ile ilgili düşünmesi gereken bir mesele” şeklinde yanıt verdi.

'TEK SORUN KADINLARIN YANINDA MAHREMİ OLMADAN ARAÇ KULLANMASI'

Kadınların “yanlarında mahremleri olmadan” 90 kilometreden fazla araba kullanmalarının haram olduğunu ileri süren Yıldız, “Fıkıh açısından yani dinimizin hükümleri açısından tek sorun kadının direksiyonun başında yanında mahremi yokken 90 km’den fazla araç kullanmasıdır. Çünkü Peygamber Efendimiz kadının 90 km'den fazla bir yere bir tane iki tane üç tane kadın da olsa yanında mahremi olmadığı sürece gitmesini yasaklamıştır. Mesela İstanbul'dan Bolu'ya tek başına bir hanımefendi araç kullanarak veya başka bir bayanın aracına binerek gidemez” ifadelerini kullandı.