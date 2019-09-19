Hakan: 'Erdoğan evimize geldi, beni sever' diyen Oktar'ın sözlerinin palavra olduğuna eminim

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bugünkü yazısında Adnan Oktar'ın yargılanmasına değindi. Oktar'ın mahkemede "Tayyip bey bizim evimize gelirdi, beni yakından tanır, beni sever" ifadelerine değinen Hakan, "Oktar'ın bu sözlerinin palavra olduğuna eminim" dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Adnan Oktar'ın yargılanması esnasında Adnan Oktar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözlerinin 'palavra' olduğunu iddia etti.

"Çünkü bu tür atmasyonları, bu tür sallamaları, bu tür şişinmeleri pek sever Adnan Oktar" diyen Hakan, Oktar'ın iddialarının doğru olması durumunda ise bu durumun 'Cumhurbaşkanı'nın sevdiği birinin yargılanabileceğini gösterdiğini' söyledi.

Hakan'ın yazısının ilgili kısım şu şekilde:

"Adnan Oktar, çıktığı ilk duruşmada şöyle demiş:

Tayyip Bey bizim evimize gelirdi.

Tayyip Bey beni yakından tanır.

Tayyip Bey beni sever.

Adnan Oktar’ın bu söylediklerinin palavra olduğuna eminim.

Çünkü bu tür atmasyonları, bu tür sallamaları, bu tür şişinmeleri pek sever Adnan Oktar.

Ama varsayalım ki...

Adnan Oktar’ın bu söylediklerinin tümü süper doğrudur!

Ne çıkar bundan?

Şu çıkar:

Bu ülkede...

Cumhurbaşkanı’nın evine gidip geldiği, kendisini yakından tanıyıp sevdiği bir adam bile...

800 küsur yıl hapis cezasıyla çatır çatır yargılanabilmekte!

Ve ülkenin Cumhurbaşkanı...

Yakından tanıyıp çok sevdiği bu adamı kurtaramamakta!

Hınzırca gülümseyerek lafı şöyle bağlıyorum:

Başka sözüm yok...

Sanık sizin!"

Hakan ayrıca, Adalet Bakanı Gül'ün 'maklube' çıkışına da değinerek, 'maklubenin FETÖ'ye özgür bir yemek olduğu' algısının yıkılması gerektiğini savundu:

© AA / Utku Uçrak Adalet Bakanı Gül: Daha düne kadar FETÖ'cülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar bize ders vermeye kalkışmasın

'FETÖ” ile 'maklube' arasında sarsılmaz bağlar kuran Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başta olmak üzere...

Herkesten ama herkesten çok rica ediyorum,

Şu güzelim yemeği, FETÖ’cü alçaklara özgü bir yemek olarak algılayıp algılatmaktan vazgeçelim.

Yoksa “Maklubeyi FETÖ Tasallutundan Kurtarma Derneği” diye bir dernek kuracağım."