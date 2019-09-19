Gökçek'in projesi Ankapark'a haciz geldi

Birgün'den İsmail Şimşek’in haberine göre, Melih Gökçek’in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde yapımına başlanan, 2 milyar TL maliyete sahip olan ve Atatürk Orman Çiftliği'ne hukuksuz olarak yapıldığı belirtilen Ankapark’a haciz geldi.

Gökçek'in görevden ayrılmasından sonra önce atıl durumda kalan ancak daha sonra işletme hakkı altıncı ihalede GBM Ticaret A.Ş. ile Çelik Ortak Girişim Grubu'na verilen Ankapark’ta haciz işlemi yürütüldüğü öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, şirket tarafından Ankapark’a ürün ve mal servisi yapan esnafa verilen onlarca çekin karşılıksız çıkması sonrasında esnaf haciz yoluna gitti. Avrupa’nın en büyük tematik parkı olma iddiasına sahip Ankapark’ta başta bilgisayarlar olmak üzere, taşınabilecek malların büyük çoğunluğu haciz yoluyla alınmaya başlandı.

Ankara esnafına yaklaşık 5 milyon TL borcu olduğu bildirilen şirketin bu parayı ödeyemeyecek durumda olduğu, tematik parkın işletmesinden de zarar ettiği için hacizden başka bir yol kalmadığı dile getirildi.