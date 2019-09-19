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12:21 19 Eylül 2019
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    Kapatılacağı ileri sürülen İSMEK'te yeni dönem 23 Eylül'de başlıyor

    © AA /
    Türkiye
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    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları'nın (İSMEK) kapatılacağı iddiaları yalanlanarak, yeni eğitim dönemine 23 Eylül Pazartesi günü başlanacağı açıklandı.

    Bazı basın yayın organlarında çıkan 'İSMEK'ler kapatılıyor' haberleri yalanlandı.

    © DHA /
    İSMEK öğretmen alım ihalesi iptal edildi
    İBB'den yapılan açıklamada, depreme dayanıklı ve nitelikli İSMEK eğitim merkezlerindeki kurslarda yeni eğitimler planlandığı belirtildi.

    Açıklamada "Güvenli olmayan binalarımızda düzenlemelere gidilmektedir. Yaşanabilir ortamlarda İstanbul halkına yönelik eğitim çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Birtakım çevreler tarafından vereceğimiz eğitimler İSMEK öğretmenlerini kullanarak manipüle edilmeye çalışılmaktadır. İSMEK eğitim merkezlerimizin kapanma gibi bir durumu bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

    '3 ANA KAYIT DÖNEMİYLE 300 BİN İSTANBULLUYA HİZMET VERİLECEK'

    © Fotoğraf : Twitter
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    İSMEK'te yeni eğitim dönemine 23 Eylül Pazartesi günü başlanacağı belirtilerek, önceki yıllardan farklı olarak güz, bahar ve yaz olmak üzere 3 ana kayıt dönemiyle 300 bin İstanbullu'ya hizmet verileceği vurgulandı.

    Açıklamada ayrıca, yeni öğretmen ihtiyacının 20 Eylül'de bitecek olan kesin kayıt döneminin ardından belirleneceği, İSMEK'e ihtiyaç olması halinde yeni öğretmen alımlarının, sınav sonucunda şeffaf bir şekilde yapılacağı belirtildi.

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bazı malum basın organlarında yer alan İSMEK’lerin kapatılacağı iddiaları tümüyle gerçek dışıdır. Aksine İSMEK’leri sağlıklı binalarda daha gelişkin halde, istihdam merkezleriyle bütünleştirerek çoğaltacağız. Eğitimcilerimizin ve kursiyerlerimizin can güvenliği önceliğimizdir" demişti.

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    Etiketler:
    Öğretmen, Eğitim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (İSMEK), Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
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